Ми пережили за цей час стільки, скільки дехто за століття, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що вже п'ята доба повномасштабної війни Росії проти народу України. Президент заявив, що ми пережили за цей час стільки, скільки дехто за століття.

Верховний Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що ми проявили себе на повну. Про це Президент України заявив під час ранкового звернення 28 лютого.

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П'ята доба війни: зараз ми проявили себе на повну

Бажаю здоров'я українські герої! П'ята доба повномасштабної війни Росії проти народу України. Стоїмо міцно. Ми пережили за цей час стільки, скільки іншим народам може не випасти і за десятки років,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що нам довго говорили, що українці в чомусь не такі, неправильні й що мають десятиліттями виконувати "домашні завдання".

"Через це ми часто не помічали, на що ми з вами реально здатні. А от зараз проявили себе на повну. І це надихає. Кожного. Кожну", – сказав президент.

Додав, що у кожній розмові з нашими партнерами він чує щиру повагу, адже українці показали світу, хто ми є. Проте, і Росія показала, якою вона стала.

Ранкове звернення Зеленського від 28 лютого: дивіться відео



ЗСУ розповіли, як може діяти рух опору / Інфографіка 24 каналу

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