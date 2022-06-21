Ми підтримуємо кожен ваш крок, – прем'єр Данії у виступі до Ради

Данія з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно підтримує нашу державу. Прем'єр-міністр Данії запевнила – позиція її країни залишилася незмінною.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен виступила перед українським парламентом. Вона вражена силою України та запевнила у наданні підтримки, яка сприятиме нашій перемозі у розв'язаній Росією війні.

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Данія підтримує Україну на всіх напрямках

Вже незабаром Україна має почути рішення ЄС щодо надання нам статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Прем'єр Данії наголосила – місце України у європейській сім'ї.

Ви належите до Європи і Європа належить вам. Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Ми підтримуємо кожен ваш крок,

– запевнила Фредеріксен.

Вона розповіла, що на власні очі бачила наслідки злочинів росіян у Бородянці та спілкувалася зі свідками та постраждалими. Окрім дикої жорстокості окупантів їй вдалося побачити ще одну важливу річ – велетенську силу України.

Фредеріксен також наголосила, що основа ЄС – це демократія, права людини та право кожної нації обирати своє майбутнє. Україна хоробро відстоює свої європейські права, тому Європа має зробити усе можливе для перемоги України.

"Якщо ми не допоможемо вам, якщо ми не виженемо Путіна, це означатиме, що ми самі не допоможемо собі, бо ваша свобода — наша свобода", – сказала прем'єр-міністр Данії.

Вона також повідомила, що Данія вирішила надавати ЗСУ необхідну зброю, а також обіцяє відбудувати Миколаїв, який постраждав від обстрілів росіян.

"Я впевнена, що ви виграєте цю війну. І я також впевнена, що після війни постане нова сильна Україна. Демократія переможе, мир відновиться та ви будете вільними", – сказала Фредеріксен.

Війна Росії проти України: останні події

ЗСУ вдалося завдати чергового влучного удару по росіянах на острові Зміїний. Раніше ворог дуже активно укріплював там свої позиції та збільшував вогневу потужність.

Білоруси продовжують військові навчання біля українського кордону. Втім, зосереджених там сил недостатньо для того, щоб піти у наступ проти України.

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