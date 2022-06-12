Ми на порозі історичного рішення, – фон дер Ляєн про кандидатство України на вступ до ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що ЄС чекає "історичне" рішення щодо надання Україні статусу членства.

За словами Урсули фон дер Ляєн, вона сподівається, що через 20 років, озирнувшись назад, вони зможуть сказати, що вчинили правильно.

Важливо Україна стікає кров'ю, – посол розкритикував Берлін, який затягує поставки БМП Marder

Тепер президентка Європейської комісії чекає на "історичне рішення" щодо надання Україні членства в ЄС.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн 11 червня зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити деякі суперечки щодо заявки на членство.

Відомо, що виконавча влада ЄС хоче вже наприкінці тижня опублікувати свою рекомендацію щодо надання Україні, яка чинить опір російському вторгненню з 24 лютого, статус кандидата в ЄС.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна багато чого досягла за останні роки. Проте багато треба зробити. "Наша рекомендація буде відображати це", — додала фон дер Ляєн.

Останні новини щодо ЄС

Наприкінці червня Україна сподівається отримати статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Але не всі у Європі підтримують таку ідею.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив, що Україна вже на фінішній прямій до саміту ЄС. Саме там вирішиться доля нашого вступу. За його словами, цей статус важливий, бо юридично закріпить Україну в проєкті європейської інтеграції. Адже досі десятиліттями була стратегічна невизначеність щодо України.

Щоб Україна отримала статус члена Євросоюзу, доведеться виконати одразу кілька умов. Тому після того, як наша держава стане кандидатом на вступ у ЄС, попереду буде ще довгий шлях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий за 2 місяці особистий візит фон дер Ляєн до Києва засвідчує, якою вагомою є її особиста роль у підтримці України та спільної боротьби за свободу. Український лідер подякував за підтримку.

Президент Польщі Анджей Дуда відправився в турне європейськими країнами. Одна з тем, яку він обговорює з європейськими політиками – ситуація в Україні.

Варте уваги – Німеччина збільшила товарообіг з Росією, попри війну: дивіться відео