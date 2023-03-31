"Ми пов'язані як ніколи": у річницю звільнення Бучі прем'єр Словенії звернувся українською

У першу річницю звільнення Бучі від російських загарбників в місто прибув Володимир Зеленський, а також прем'єр-міністри Словаччини, Словенії та Хорватії. Під час своєї промови прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб заговорив українською мовою.

Під час промови, яку транслювали в етері телемарафону, він підкреслив, що сьогодні Україна та Словенія пов'язані, як ніколи. А також запевнив у підтримці українського народу до повної перемоги над країною-окупанткою, пише 24 Канал.

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Ніякого виправдання агресії, лише покарання

Роберт Голоб зазначив, що перебувати у місті, про яке дізнався увесь світ через звірства росіян – важко. Адже одна справа чути про горе, яке пережила Буча, а зовсім інша – бути у ній та відчувати це.

І коли тут це відчуваєш, то думаєш про багато речей. Про те, хто ми є, і про те, що правильно, а що ні. Сила ніколи не може бути аргументом. Так само те, що російські агресори зробили в Бучі з мирними громадянами ніколи не може бути пробачено. … Не може бути виправдання агресії, лише покарання тим, хто скоїв ці злочини,

– сказав Роберт Голоб.

Прем'єр-міністр Словенії наголосив, що перебуваючи з українцями у тяжку хвилину він відчуває обов'язок допомогти українцям у боротьбі з окупантами за свободу та у пошуці правосуддя.

"Війна з'єднала нас"

Роберт Голоб справедливо наголосив, що війна Росії проти України є неспровокованою, непотрібною та нав'язаною. А ще – вона "з'єднала нас". За його словами, у Словенії сьогодні перед усіма держустановами розвішують не лише національний прапор, а й прапор України.

Сьогодні всі ми українці. Ваш прапор – тепер і наш прапор. У Словенії ми розвішуємо його перед усіма державними установами, а також перед моїм кабінетом прем'єр-міністра. Дозвольте мені на завершення згадати, що сьогодні ми пов'язані, як ніколи. Разом з вами і ми козацького роду. І разом з нами знову запануєте у своїй сторонці. Слава Україні!

– сказав Роберт Голоб.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб звернувся українською: відео