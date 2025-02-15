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24 Канал Новини України Ми просуваємося, – Зеленський оцінив роботу з командою Трампа щодо припинення війни
15 лютого, 18:23
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Ми просуваємося, – Зеленський оцінив роботу з командою Трампа щодо припинення війни

Софія Рожик
Основні тези
  • Зеленський підкреслив важливість роботи над досягненням сталого миру в Україні, зазначивши, що останніми місяцями українська та американська сторони почали працювати значно більше.

Триває співпраця України та США у питанні припинення війни. Президент Зеленський оцінив роботу з командою Трампа.

Він зауважив, що "ми просуваємось". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського журналістам на Мюнхенській безпековій конференції 15 лютого.

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Україна та США провели уже багато спільних зустрічей

Зеленський наголосив, що потрібно робити все, щоб принести сталий мир в Україну.

Він зауважив, що у цьому питанні українська та американська сторона почали працювати набагато більше впродовж останніх кількох місяців.

Ми почали працювати з командою Трампа набагато більше… Було багато зустрічей… Це важливо, що ми йдемо і трішечки просуваємось,
– сказав президент.

Однак, багато деталей щодо переговорів ще не обговорено. 

"Я бачив, хтось каже, що в Саудівській Аравії буде зустріч… Навіть наш прапор поставили... Я не знаю, що це. Мені здається, всім потрібно звикнути, що не можна – "ми завтра там і Україна вже там сидить"", – наголосив президент.