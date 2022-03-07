Ми реалісти, – Зеленський наголосив, що переговори з Росією продовжуватимуться

Сьогодні, 7 березня, відбувся вже третій раунд переговорів в Білорусі. Ці перемовини точно не останні.

Україна наполягатиме на нових зустрічах. Про це у відеозверненні сказав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Україна наполягатиме на наступних переговорах з Росією

"Хотілося б сказати третій і фінальний (раунд переговорів – 24 канал), але ми реалісти. Тому говоритимемо, наполягатимемо на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу: "Ось, ми прийдемо до миру", – наголосив Зеленський.

Він зауважив, треба усвідомлювати, що кожен день боротьби, спротиву створюють для України кращі умови, сильну позицію, щоб гарантувати наше майбутнє – в мирі.

Звернення Володимира Зеленського за вечір 7 березня: дивіться відео



"Після цієї війни, окрім загиблих людей і зруйнованих міст, війна залишає знищеними і прагнення, які колись здавалися надважливими, а зараз вже і не згадуєш про них", – зауважив президент.

Нагадаємо, що третій раунд переговорів України та Росії відбулися 7 березня. За інформацією Михайла Подоляка, вдалось отримати деякі результати, позитивні з погляду логістики гуманітарних коридорів.

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