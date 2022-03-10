Ми реально боремось, нам важлива конкретика, – Зеленський про переговори з Шольцом і Макроном

Західні партнери підтримують Україну у війні проти Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що у переговорах з партнерами Україні необхідна конкретика.

Наша антивоєнна коаліція вже незабаром стане в рази сильнішою

Президент під час звернення до українців заявив, що 10-го березня говорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Зеленський розповів Шольцу про те, що українські міста потерпають від російського тероризму.

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Також глава держави зазначив, що спілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Відчув у розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, що наша антивоєнна коаліція вже незабаром стане в рази сильнішою. А отже і тиск на Росію заради миру стане в рази сильнішим,

– сказав Зеленський.

Президент наголосив, що для України "дуже важлива конкретика у відносинах з лідерами світу, з лідерами Європи".

"Ми реально боремося. Реально воюємо за нашу незалежність. За свободу, за рівність для всіх на континенті", – зазначив Зеленський.

Тому, за словами президента, Україна хоче бачити від партнерів рішення, які "базуються на реальності, а не деклараціях чи абстрактних міркуваннях".

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