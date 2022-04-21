Ми робимо для захисту свободи стільки, скільки іншим народам не випадало, – Зеленський

Україна всіма силами відбиває атаки ворога. Наша держава робить у Європі дуже багато для того, аби захистити свободу.

Інші народи стільки як Україна не робили. Про це сказав президент Володимир Зеленський.

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Українські інституції витримують випробування війною

За його словами, Україна довела, що наші державні й суспільні інституції достатньо ефективні, щоб витримати навіть випробування війною.

Ми вже робимо для захисту свободи на Європейському континенті стільки, скільки іншим народам не випадало зробити,

– наголосив Зеленський.

Україна захищає свободу Європи / Фото Paweł Pieniążek, Chris McGrath, Serhii Nuzhnenko, Genya Savilov, Felipe Dana

Зауважимо, що український лідер відзначив нагородами 286 військових Збройних Сил України. З них – 229 військовослужбовців захищають Маріуполь.

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