Ми робимо для захисту свободи стільки, скільки іншим народам не випадало, – Зеленський
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Україна всіма силами відбиває атаки ворога. Наша держава робить у Європі дуже багато для того, аби захистити свободу.
Інші народи стільки як Україна не робили. Про це сказав президент Володимир Зеленський.
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Українські інституції витримують випробування війною
За його словами, Україна довела, що наші державні й суспільні інституції достатньо ефективні, щоб витримати навіть випробування війною.
Ми вже робимо для захисту свободи на Європейському континенті стільки, скільки іншим народам не випадало зробити,
– наголосив Зеленський.
Україна захищає свободу Європи / Фото Paweł Pieniążek, Chris McGrath, Serhii Nuzhnenko, Genya Savilov, Felipe Dana
Зауважимо, що український лідер відзначив нагородами 286 військових Збройних Сил України. З них – 229 військовослужбовців захищають Маріуполь.
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