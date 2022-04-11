Ми робимо можливе й неможливе, – Залужний про блокаду Маріуполя

Героїчна оборона Маріуполя триває. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що зв'язок із підрозділами сил оборони, які утримують місто, стійкий.

Він наголосив, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень. Тому Залужний закликав вірити у ЗСУ.

Важливо Зеленський зробив Маріуполь для себе темою номер один, – Арестович

Ми робимо можливе й неможливе для перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках,

– додав головнокомандувач.

Чи можлива деблокада воєнним шляхом

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович напередодні заявив, що деблокувати Маріуполь воєнним шляхом наразі неможливо. Річ у тім, що наші війська не пройдуть степ під ударами авіації з Ростова та Криму.

Однак, за словами Арестовича, полегшувати облогу можна непрямим шляхом.

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