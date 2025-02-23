Ми розуміємо, що питання вступу України в НАТО поки немає, але буде на столі, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що вступ до НАТО це важлива гарантія безпеки України. Поки це рішення не прийнято, але Україна залишить це рішення на столі.

Гарантіями економічної ж безпеки є вступ України до ЄС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського у рамках форуму "Україна. Рік 2025".

Дивіться також Десятиріччя у владі бути не збираюсь, але і Путіну не дамо, – Зеленський

Вступ до НАТО – гарантія безпеки

Гарантії безпеки – теоретично це одна історія, а практично, якщо ми кажемо про економічні гарантії безпеки – це членство в ЄС для нас. Раз. Друге – це фінансування української армії не менше 800 тисяч, якщо нас поки немає в НАТО,

– сказав Зеленський.

Він додав, що поки що США та кілька країн ЄС проти вступу України до НАТО. Він заявив, що впевнений, що розмова про вступ нашої країни до НАТО не припиниться у майбутньому.

Зеленський нагадав, що припинення вогню з Росією раніше не означало фактичне повне припинення вогню. В зоні АТО продовжували гинути українські військові та мирні люди, були поодинокі обстріли та постріли.