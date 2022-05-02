Ми спілкуємося не щодня, вони все розуміють, – Зеленський про заходи безпеки щодо своїх дітей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він розуміє, що у війні він є ціллю номер один, а його сім'я – ціль номер два.

За його словами, дружина та діти мають окремі заходи безпеки через всю цю ситуацію.

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Президент України зазначив, що не має можливості щодня спілкуватися з дітьми, проте інколи це вдається зробити.

Вони все розуміють. Вони повинні всі розуміти. І мені для цього непотрібно щось їм розповідати або навпаки про щось спеціально не згадувати,

– розповів Володимир Зеленський.

"У нас відкрита демократія в державі, і така сама демократія, навіть більша, в сімʼї. Я відповідаю на їх (дітей – 24 канал) запитання. Намагаюся завжди абсолютно відкрито й чесно", – додав Зеленський.

За його словами, діти самі шукають й знаходять інформацію в інтернеті щодо подій, які відбуваються. У цьому вони відрізняються від російського молодого покоління, адже мають доступ до будь-якого засобу масової інформації та вміють аналізувати.

"Моя дружина, авжеж, розповідає їм все, що відбувається. Вони точно знають, з ким ми воюємо, проти кого ми воюємо, за що ми воюємо. І точно знають, що ми переможемо", – додав Володимир Зеленський.

Сім'я Зеленського під час війни

У перші години війни разом із Володимиром Зеленським на Банковій були його дружина Олена та діти. Росіяни двічі штурмували Офіс Президента.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що говорить з дітьми про війну. Вона зазначила, що це неприємно і важко, але водночас їм треба пояснювати про події, які відбуваються навколо.

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