Ми стоїмо і можемо стояти довго, але нам треба винищувачі, а також ППО і ПРО, – Буданов
Джерело:Coffee or Die
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запевнив, що українські захисники готові до тривалої війни, проте для цього необхідне сприяння Європи та США.
Про це він розповів в інтерв’ю виданню Coffee or Die, зазначивши, що наразі Збройні Сили України потребують насамперед винищувачів та систем протиповітряної та протиракетної оборони.
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Основні потреби української армії
За словами Буданова, Україна готова до тривалої боротьби проти російських загарбників.
Ми стоїмо і можемо стояти довго. Ми до цього готові. Ми звільнимо всі тимчасово окуповані території України,
– зазначив він.
Очільник розвідки наголошує, що нам необхідна допомога країн, які можуть надати необхідну техніку.
Нам потрібні серйозні системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські системи калібру 155-мм і більше, а також бойова авіація,
– сказав він в інтерв'ю.
Буданов пояснив, що українська армія потребує винищувачі п’ятого покоління, оскільки російські окупанти мають велику кількість винищувачів четвертого покоління, які в кілька разів переважають сили та спроможності української авіації.
Він запевнив, що українці переможуть Росію в будь-якому разі, але питання лише в часі та технічному забезпеченні. І якщо західні партнери нададуть сучасне озброєння, про яке просить українська сторона, то українці швидше зупинять наступ російських військ та забезпечать мир у регіоні.
Раніше Єрмак розповів, що до перемоги Україну наближають 2 чинники – стійкість та техніка, зокрема Javelin, Stinger, Mark-19 тощо.
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