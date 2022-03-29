Ми стоїмо і можемо стояти довго, але нам треба винищувачі, а також ППО і ПРО, – Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запевнив, що українські захисники готові до тривалої війни, проте для цього необхідне сприяння Європи та США.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Coffee or Die, зазначивши, що наразі Збройні Сили України потребують насамперед винищувачів та систем протиповітряної та протиракетної оборони.

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Основні потреби української армії

За словами Буданова, Україна готова до тривалої боротьби проти російських загарбників.

Ми стоїмо і можемо стояти довго. Ми до цього готові. Ми звільнимо всі тимчасово окуповані території України,

– зазначив він.

Очільник розвідки наголошує, що нам необхідна допомога країн, які можуть надати необхідну техніку.

Нам потрібні серйозні системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські системи калібру 155-мм і більше, а також бойова авіація,

– сказав він в інтерв'ю.

Буданов пояснив, що українська армія потребує винищувачі п’ятого покоління, оскільки російські окупанти мають велику кількість винищувачів четвертого покоління, які в кілька разів переважають сили та спроможності української авіації.

Він запевнив, що українці переможуть Росію в будь-якому разі, але питання лише в часі та технічному забезпеченні. І якщо західні партнери нададуть сучасне озброєння, про яке просить українська сторона, то українці швидше зупинять наступ російських військ та забезпечать мир у регіоні.

Раніше Єрмак розповів, що до перемоги Україну наближають 2 чинники – стійкість та техніка, зокрема Javelin, Stinger, Mark-19 тощо.

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