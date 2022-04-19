Ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж ракети – в України, – Зеленський

Володимир Зеленський оприлюднив нові фото руйнувань, які приніс на нашу землю агресор. Однак президент запевнив, що ми заберемо в Росії значно більше.

Кожне втрачене життя – це аргумент, щоб українці та інші народи сприймали Росію виключно як загрозу. Зеленський наголосив, що це відбуватиметься покоління за поколінням.

До речі Багато говорять про гроші, але не вони – фундамент відбудови України, – Зеленський

Ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети – в України,

– наголосив глава держави.

Він оприлюднив фото руйнувань, які здійснили росіяни. Однак зазначив, що будь-яку інфраструктуру можна відновити. І ми це обов'язково зробимо.

Наслідки війни / Фото з телеграму Володимира Зеленського:

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