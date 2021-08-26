Ми на своїй землі, – Кулеба відповів Лаврову на "привласнення історії"

Дмитро Кулеба відреагував на коментарі Кремля щодо нового держсвята в Україні. За його словами, думки російського міністра є недоречними.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на своєму онлайн-брифінгу. Він вважає, що Росія нервово зреагувала на ідею нового свята в Україні – Дня Української Державності.

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Кулеба: Приватизує Росія, а не Україна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна зібралась "приватизувати День хрещення Русі". Лавров також пожартував, що, "можливо, скоро буде вирішено паном Зеленським, що і Новий рік можна святкувати тільки в Україні".

Кулеба відповів, що це очікувана реакція і варто ставитись до цього спокійно.

Україні, на відміну від вас, не потрібно нічого приватизувати, тому що ми були на своїй землі тисячу років, тому так і залишаємося на ній. Це ви приходите на чужу землю, намагаючись її привласнити,

– наголосив міністр.

Кулеба: Перетворення дипломатії на пропаганду

На думку Кулеби, для всіх людей, не позбавлених здорового глузду і розуміння історії, коментарі міністра закордонних справ Росії є історично некоректними.

"Ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде. Указ президента України просто зафіксував цей факт. Спроби Москви як історичної периферії називатися центром – не нові. Вони були сотні років тому, але факт залишається фактом. Київ – це столиця української держави, який був із самого початку столицею древньої Руси", – розповів посадовець.

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Міністр також додав, що Україні не звикати до маніпулятивного ставлення Росії до історії. "Дуже прикро бачити чергове перетворення дипломатії на пропаганду у виконанні російських дипломатів", – наголосив Кулеба.

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