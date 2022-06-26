"Ми тобі нічого не винні, Володю": Путін опинився у повній ізоляції
Джерело:фейсбук Іллі Яшина
Путіну, звісно, мало України. У своїх фантазіях він лідер великої східної коаліції, яка формує новий світовий порядок.
Але закінчується четвертий місяць війни. І більш-менш очевидно, що фантазії виявилися далекими від реальності.
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Володі ніхто нічого не винен
Східні партнери по суті відкрито кажуть: "Ця війна – твоя особиста авантюра. Ми нічого не винні тобі, Володю".
Китай хоче домовлятися з американцями, а не воювати. Він виконує західні санкції, а Росію сприймає як джерело дешевих ресурсів.
Казахстан не визнає псевдореспубліки на Донбасі, а його лідер відмовляється приймати ордени з рук російського президента.
Президент Казахстану "відшив" Путіна / Фото Getty Images
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Союзників немає
Путін дивиться на всі боки і не бачить союзників. Відвернулись усі, він у повній ізоляції.
Над Росією повисло обтяжливе мовчання, яке перериває лише Рамзан Кадиров, який ламаною російською шипить: "Зрадники!"
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