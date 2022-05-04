Ми точно не підемо на заморожений конфлікт з Росією, – Зеленський

Війна Росії з Україною продовжується і всі сподіваються на якнайшвидшу перемогу нашої держави. Президент Володимир Зеленський розповів своє бачення того, як все може тривати.

Глава держави висловив свою думку під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit. Він переконує, що у питанні припинення вогню має бути таке ж бажання Росії щодо цього, але його поки нема, повідомляє 24 канал.

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Коли обидві сторони хочуть припинення вогню, то вони це роблять. З Росією ми таке проходили за минулі роки на контактній лінії на Донбасі. З ними воно так, на жаль, не працює. Кажуть, що домовляються, а потім порушують ці домовленості,

– сказав Зеленський.

За його словами, зараз питання про порушення довіри до росіян не стоїть, є лише про припинення вогню.

Зеленський про Маріуполь

Глава держави, як влучний приклад ціни домовленостей з Росією, навів обстріли Маріуполя під час евакуації.

Мовиться, що треба припинити вогонь для звільнення цивільних, це операція спільна з ООН. Навіть в той момент, коли людей вивозили, то все одно там стріляють і йде бомбардування. Під час будь-якої паузи, коли це можливо скинути ту чи іншу бомбу різного характеру, заборонену,

– каже Зеленський.

Він зауважив, що така інтенсивність бомбардування з боку Росії продовжується і збільшується. Ці факти можна констатувати цілодобово і навіть навести кількість зафіксованих порушень і бомб.

Постійного припинення вогню бути не може

Президент констатував, що не може сказати, хто буде дотримуватись цієї тиші та верифікувати її. Можливо, це може статись, коли буде розмова на рівні лідерів країн.

"Якщо у нас буде зустріч з президентом Путіним, тоді на цей час буде режим припинення вогню. В іншому випадку тоді просто не буде зустрічі. Можливо, ми з ним домовимось особисто, бо він особисто повинен брати на себе зобов'язання щодо припинення вогню. Бажано, щоб вони були публічними і тоді ми можемо вірити в це", – пояснив Зеленський.

Водночас він визнав, що режим припинення вогню не означає, що він буде і російські війська залишаться там, де вони зараз стоять.

Замороженого конфлікту не буде

Президент запевнив, що цей конфлікт тримати в стадії замороження не вдасться.

Ми на це не підемо. Я прийшов у президенти, коли були Мінськ-1, Мінськ-2 і відповідні документи, які порушували. Це означає, що вони не були серйозними. Тим не менш, були домовленості на папері і в тому чи іншому виді це був такий заморожений конфлікт. Я проти, тому такого документу в нас точно не буде,

– заявив глава держави.

Він підкреслив, що не Україна вийшла з мінських домовленостей. Це зробив Путін 24 лютого й сказав про це публічно. Почав військову спецоперацію, хоча це війна та повномасштабне вторгнення. Зеленський запевнив, що більше в таке дипломатичне болото Україна точно не піде.

Що каже президент про переговори

Глава держави заявив, що групи спілкуються на рівні перемовників, як це було в Туреччині. Тоді зустрічались представники країн. Їхньою місією було обговорити ті чи інші пункти щодо підготовки зустрічі або щодо майбутніх домовленостей між країнами.

"Але це лише спілкування і скажу відверто, що я в такі домовленості не дуже вірю. Вважаю, що важливо говорити, але поки президент Росії не поставить свій підпис, або не підпис, а скаже офіційно про щось, то я не бачу ваги в таких домовленостях", – підсумував Зеленський.

Останні новини з фронту

Українські захисники продовжують надійно тримати оборону. Про це свідчать значні втрати ворога та ефективне його стримування. Відтак, ЗСУ повідомили, що вдалось ліквідувати 5 ворожих бронетранспортерів разом з російськими окупантами.

Хороші новини повідомила й 93 ОМБр "Холодний Яр". Її бійці кошмарять росіян на півдні Харківської області. Вони вправно ліквідували ворожу БМП-3, яка після цього вже нікуди і ніколи не поїде.

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