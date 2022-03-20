Ми точно знаємо, що ви про нас не забули, – у Мелітополі записали щемливе звернення до ЗСУ

Мелітополь переповнений ворожими військами, але місцеві мешканці продовжують виходити на мітинги проти російської окупації.

Мешканці міста записали емоційне відеозвернення, просякнуте любов'ю до України за ЗСУ. Вони наголосили, що пишаються своїми героями й вірять в них.

До теми У сусідній камері когось катували, було чутно крики, – мер Мелітополя про полон

Маріупольці зауважили, що знають, що про них не забули. Вони з нетерпінням чекають моменту, коли Збройні Сили України зможуть звільнити їх від ворожої окупації.

Ми чекаємо на вас. Ми точно знаємо, що ви про нас не забули,

– наголосили вони.

Містяни додали, що гордяться своєю армією і тим, що українці.