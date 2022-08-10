Ми тут до чого, – Подоляк каже, що Україна не причетна до вибухів на аеродромі у Криму

Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів в тимчасово окупованому Криму. Мовиться про "бавовну" на авіабазі росіян.

Відповідну заяву Михайло Подоляк зробив 9 серпня – у день атаки по Криму. Перед цим стало відомо, що в Криму пролунали вибухи біля військового аеродрому.

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Подоляк заявив, що Київ не причетний до вибухів в Криму

У ефірі російського каналу "Дождь" радник глави Офісу Президента пояснив, що Київ непричетний до вибухів на аеродромі в Новофедорівці в окупованому росією Криму.

Звісно, ні. Ми тут до чого? Це, мабуть, компенсаторні механізми неефективного управління всередині збройних сил росії,

– сказав Подоляк.

Радник Андрія Єрмака пояснив, що причини вибухів могли бути будь-якими: від детонації боєприпасів до "головотяпства" в російській армії. Також Подоляк додав:

"чи може це бути хтось із партизанського руху, який набирає обертів? Звичайно, тому що люди, які жили в окупації, розуміють, що час окупації закінчується і потрібно виявляти свою позицію";

це відбувається тому, що повернення захопленого Криму мусить бути.

Також Михайло Подоляк написав, що демілітаризація росії – це невід'ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Натомість майбутнє Криму – це бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом.

"Не військовою базою для терористів. Все тільки починається", – уточнив Подоляк.

"Бавовна" в тимчасово окупованому Криму

9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала "бавовна". Згодом стало відомо, що вибухи пролунали на авіабазі росіян біля Новофедорівки. Мовилось про військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

Окупанти почали вигадувати численні версії різних причин, які могли б пояснити вибухи та густий дим. Врешті пояснили це порушенням пожежної безпеки.

У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму. Внаслідок атаки літаки знищили, а вікна в будинках за кілометр від епіцентру.

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