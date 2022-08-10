Ми тут до чого, – Подоляк каже, що Україна не причетна до вибухів на аеродромі у Криму

10 серпня 2022 , 04:23

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Михайло Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів в тимчасово окупованому Криму. Мовиться про "бавовну" на авіабазі росіян.

Відповідну заяву Михайло Подоляк зробив 9 серпня – у день атаки по Криму. Перед цим стало відомо, що в Криму пролунали вибухи біля військового аеродрому.

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Подоляк заявив, що Київ не причетний до вибухів в Криму

У ефірі російського каналу "Дождь" радник глави Офісу Президента пояснив, що Київ непричетний до вибухів на аеродромі в Новофедорівці в окупованому росією Криму.

Звісно, ні. Ми тут до чого? Це, мабуть, компенсаторні механізми неефективного управління всередині збройних сил росії,
– сказав Подоляк.  

Радник Андрія Єрмака пояснив, що причини вибухів могли бути будь-якими: від детонації боєприпасів до "головотяпства" в російській армії. Також Подоляк додав:

  • "чи може це бути хтось із партизанського руху, який набирає обертів? Звичайно, тому що люди, які жили в окупації, розуміють, що час окупації закінчується і потрібно виявляти свою позицію";
  • це відбувається тому, що повернення захопленого Криму мусить бути. 

Також Михайло Подоляк написав, що демілітаризація росії – це невід'ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Натомість майбутнє Криму – це бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом.

"Не військовою базою для терористів. Все тільки починається", – уточнив Подоляк. 

"Бавовна" в тимчасово окупованому Криму

  • 9 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунала "бавовна". Згодом стало відомо, що вибухи пролунали на авіабазі росіян біля Новофедорівки. Мовилось про військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.
  • Окупанти почали вигадувати численні версії різних причин, які могли б пояснити вибухи та густий дим. Врешті пояснили це порушенням пожежної безпеки.
  • У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму. Внаслідок атаки літаки знищили, а вікна в будинках за кілометр від епіцентру. 

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Автор: Діана Квасневська