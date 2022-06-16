Ми з Україною, – Макрон відповів на докори через прохання "не принижувати Росію"

В Україні журналісти попросили Еммануеля Макрона прокоментувати його слова з вимогою "не принижувати Москву". У відповідь політик запевнив, що він стоїть на боці України.

Це запитання французькому президенту поставили, коли він приїхав у звільнений Ірпінь. Макрон хотів на власні очі побачити руйнування, які завдала російська армія.

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Політик почав захищатися, коли знову почув критику. Він наголосив, що підтримує Україну у війні.

Франція була поряд з Україною з першого дня. Без двозначності, ми разом з українцями,

– запевнив Макрон.

Політик назвав Ірпінь містом-героєм

Додамо, що європейський лідер назвав Ірпінь містом-героєм, яке боролося з "російським варварством".

"Ми всі бачили ці образи спустошеного міста, яке водночас є містом-героєм, оскільки саме тут, серед іншого, українці зупинили російську армію, яка спускалася на Київ. Це героїзм армії та українського населення", – наголосив політик.

Деталі про обурливі висловлювання Макрона щодо Росії

З початку повномасштабної війни в Україні Макрон відзначився частими дзвінками до очільника Кремля Володимира Путіна. Тоді навіть британський прем'єр Борис Джонсон закликав президента утриматися від розмов з агресором. Згодом Макрон спровокував хвилю критики через неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Зокрема, французький лідер закликав партнерів "не принижувати Москву", щоб, мовляв, не зашкодити можливостям завершити війну.

Ба більше, Макрон пропонував президенту Володимиру Зеленському віддати Росії українські території, щоб "зберегти обличчя Путіну".

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Європейські лідери приїхали в Україну: що відомо

Зранку 16 червня до Києва прибули Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Добиралися в українську столицю політики на поїзді "Укрзалізниці". На вокзалі французького лідера зустріла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Водночас Шольца супроводжувала пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Крім того, у Києві політики зустрілися з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Лідери разом вирушили в Ірпінь. Далі вони мають зустрітися з Володимиром Зеленським.

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