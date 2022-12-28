Ми унікальна армія, ще ніхто у світі такого не мав, – полковник ЗСУ про допомогу від партнерів

Україна героїчно обороняється від російських загарбників, які прийшли на нашу землю. Захід та інші наші союзники допомагають та надають необхідну зброю. Наші військові освоїли сучасні зразки озброєння. Експерти стверджують, що ще жодна армія світу не отримувала стільки військової допомоги.

Про це 24 каналу сказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зазначив, що якщо виходити з того, що раніше Захід взагалі нічого не планував передавати, крім партизанської зброї, то можна сказати, що в нас велике просування у постачанні зброї.

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За його словами, ще, напевно, жодній армії в світі "з нуля" не передавали такої кількості зброї по таких напрямках. "Ні старої зброї, ні нової, ні такої кількості, як Україні зараз надають" – сказав експерт.

Ми в цьому сенсі унікальна армія і в нас унікальні відносини з партнерами. А якщо виходити з наших "хотілок", то вони не виконані і на 30%,

– вважає Світан.

На його думку, тої зброї, яка нам потрібна, могли б збільшити втричі – і по кількості, і по номенклатурі, зокрема це стосується і далекобійних ракет та авіації.

Військовий експерт переконаний, що, як мінімум, кілька ескадрилья літаків ми могли б легко взяти на озброєння. "А також далекобійні ракети – ми могли б легко працювати і ATACMS, в нас є база та пускові установки. Але нам поки цієї зброї не дають", – відповів Світан.

Він наголошує, що українці мають цілий спектр відчуттів – від "великого дякую" до "дайте нам те, що ми просимо".

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До слова, глава розвідки Кирило Буданов констатував, що ЗСУ потрібно для перемоги більше зброї від партнерів. Власне, з його слів зрозуміло, що перейматись щодо припинення постачання озброєння українцям не варто.

"З нашими західними партнерами йде плідна співпраця, ми багато говоримо щодо конкретних номенклатур та найменувань озброєння, яке нам потрібно. Все це перебуває на стадії вирішення", – сказав Буданов.

Окрім того, він підкреслив, західному світові варто було б посилити постачання озброєння, яке допоможе пришвидшити поразку Росії. Цього найбільше очікує Україна.

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