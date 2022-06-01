Ми уважно стежимо за ядерною риторикою Путіна, – генсек НАТО

НАТО реагує на всі ядерні погрози Росії та уважно відстежує її пересування і готовність до застосування.

НАТО слідкує за ядерною зброєю Кремля

Про це на спільний пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає 24 канал.

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НАТО уважно слідкує за діями Росії, зокрема й за ядерними навчаннями. Ми також дуже уважно стежимо за ядерною риторикою Кремля. Погрози Путіна, які звучать останні місяці, є дуже небезпечними, це сильно підвищує напругу. Але ми не бачимо змін в розміщенні російської ядерної зброї,

– заявив Столтенберг.

За його словами, НАТО чітко донесло до Росії, що ядерну війну ніхто не зможе виграти, тому її не варто розпочинати. Адже застосування такої зброї призведе до нового витка конфлікту.

Загроза ядерної війни

Російське міністерство оборони 1 червня розпочало "масштабні ядерні навчання". Окупанти проводять маневри на маршрутах бойового патрулювання автономних пускових установок стратегічних комплексів "Ярс" (ядерна ракета стримування"). До навчань залучили близько тисячі військовослужбовців та понад 100 одиниць техніки.

Раніше у Кремлі заявили, що не збираються застосовувати ядерну зброю – таке може трапитись лише, якщо "з'явиться загроза існуванню держави".

Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не виключає можливості ядерної війни, бо президент Росії уже не раз погрожував такою зброєю.

У Сенаті США також припускають, що Путін може застосувати ядерну зброю через власну поразку та воєнні успіхи України.

Радник глави ОП Олексій Арестович припустив, якщо Кремль наважиться використати ядерну зброю, то отримає відповідний удар у відповідь. У бункері сховатись не вийде, бо НАТО та США спеціально розробили ядерну зброю, яка може туди проникнути.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ порине в катастрофу.

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