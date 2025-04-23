Ми відмовимось від посередництва, якщо не отримаємо позитивної відповіді, – Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США відійдуть від ролі посередників між Україною та Росією, якщо не буде позитивної відповіді від сторін. США, за його словами, дали чіткі пропозиції.

Він не уточнював, відмовитися мають обидві сторони, чи достньо й однієї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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США можуть відступити від ролі посередників у переговорах

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США можуть відійти від ролі посередників у переговорах між Україною та Росією, якщо не отримають позитивну відповідь. Ймовірно під цим він має на увазі мирний план, який США представили Україні та Росії.

Ми відмовимося від посередництва між Росією та Україною, якщо не отримаємо позитивної відповіді. Ми зробили чітку і справедливу пропозицію і росіянам, і українцям,

– заявив Венс, якого цитує Clash Report.

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, у Лондоні зустрінуться перемовники зі США, України та Європи. За даними західних медіа, сьогодні у Лондоні американці запропонують українським та європейським перемовникам офіційно визнати Крим частиною Росії та заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.

Окрім того, Штати можуть пообіцяти скасувати антиросійські санкції, введені після 2014-го, та взяти під свій контроль Запорізьку АЕС, яка живитиме як Україну, так і Росію.