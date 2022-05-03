Ми вийшли на фінішну пряму, – Піонтковський про 9 травня у Росії

До 9 травня Росія планувала здобути хоч якісь успіхи у війні проти України, проте в них це не вийде. Адже попри всі спроби окупантів, Збройні Сил України мужньо відстоюють наші території.

Російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу наголосив, що ми вийшли на фінішну пряму.

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За його словами, Росія називає 9 травня сакральною датою. "Ми вже вийшли на фінішну пряму (залишився тиждень – 24 канал). Ми бачимо безліч дивних речей і заяв росіян", – додав він.

Піонтковський відреагував на попередження Міноборони Британії про те, що Путін може оголосили загальну мобілізацію на День перемоги.

На мою думку, це божевільний сценарій. Але їм дійсно треба щось показати до 9 травня… Вони також хочуть кинути десант з окупованого Криму на Молдову або навіть Одесу. Якусь дурницю вони обов’язково зроблять,

– наголосив експерт.

Андрій Піонтковський про 9 травня: "Ми вийшли на фінішну пряму"



Прогнози щодо заяв Путіна на 9 травня: коротко

До слова, росіяни готуються до проведення "переможного" параду на 9 травня. Але похизуватися вони можуть лише великими втратами, яких зазнали у війні проти України. Володимир Зеленський вважає, що техніки не вистачить навіть на парад.

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