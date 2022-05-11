Ми воюємо із шакалами, і є лише один спосіб їх зупинити

З різних джерел надходить інформація, що російські садисти знущаються та катують українських військовополонених.

Армія злочинців

1. Є безліч фактів, коли українських полонених розстрілювали, особливо у Маріуполі.

2. Українським полоненим не надають медичну допомогу та медикаменти.

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3. Норми харчування для українських полонених мінімальні, а умови утримання нелюдські.

4. Є факти, коли українських полонених спеціально розміщували в сирих приміщеннях, без матраців чи хоча б дерев'яних піддонів, які б захищали від сирої землі.

5. Документуються факти побиття, знущання, імітації розстрілів, зґвалтування неприроднім способом.

Хроніки пекла

В лютому-березні були факти, коли українським полоненим спеціально заливали воду в черевики чи чоботи і залишали на морозах. В результаті були ампутації кінцівок і обмороження ніг.

7. Фіксувалися випадки, коли мертві тіла військовослужбовців були без вух, із ознаками термічних опіків, без нігтів, із різаними ранами тощо. Що є ознаками тортур та катування.

8. Особливим катуванням російські садисти піддають представників полку "Азов", учасників АТО 2014 – 2017 та ветеранів-добровольців.

9. Українські військовополонені не розміщуються у військових таборах для військовополонених, як того вимагає міжнародне гуманітарне право. Натомість в Україні облаштовані спеціальні табори для російських полонених, а уряд виділив на їхнє утримання 44 мільйони гривень.

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10. Росія грубо порушує конвенційну війну, способи та звичаї її ведення. Ще одним із шоків війни стануть свідчення українських полонених, яким тортурам та знущанням вони піддавалися у полоні. Вже зараз російські пропагандисти закликають стерилізувати українських солдатів. І я не здивуюся, що вони це вже роблять.

11. Кожен нехай робить свої висновки. Ми воюємо із шакалами, які плюють на міжнародне гуманітарне право. Ми бачили Сирію, Чечню. На своїй шкурі відчули Бучу, Бородянку, Маріуполь. Для Росії немає нічого святого, тому що вона розуміє лише мову сили та терору.

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