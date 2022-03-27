Ми все ще чекаємо на літаки, – ОП про війну біля самих кордонів НАТО

Окупанти щодня цинічно бомблять українські міста, обстрілюючи житлові будинки, лікарні, пологові та школи. Українські пілоти самотужки закривають небо, але їм потрібно більше літаків.

Як наголосив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, Україна все ще чекає на літаки.

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Єрмак заявив, що наші міністри закордонних справ та оборони чітко про це говорили на зустрічі з держсекретарем Блінкеном та президентом Байденом.

Тим часом війна йде по всій території моєї країни. Зокрема, біля самих кордонів НАТО,

– підкреслив глава Офісу Президента.

Раніше Володимир Зеленський пригадав НАТО 1% їхніх літаків і танків, які припадають пилом в ангарах, поки від ворожого вогню продовжують гинути мирні люди. Український лідер наголосив, що не просив більше, а чекає уже 31 день.

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