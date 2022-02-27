Ми втратили стару "Мрію", а нову ми побудуємо, – Зеленський
27 лютого 2022 , 18:16Читать новость на русском
Володимир Зеленський повідомив, що вчора, на жаль, ми втратили "Мрію". Але стару "Мрію". А нову "Мрію" ми побудуємо.
Про це Президент Володимир Зеленський зазначив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
Детально Зеленський звернувся до українців
Вчора на жаль ми втратили нашу "Мрію", але стару мрію, а нову ми побудуємо,
– наголосив Зеленський.
Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського
Що відомо про втрату "Мрії"
- Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом, повітряне судно перебувало там.
- Його відновлення коштуватиме понад 3 мільярди доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор.