Ми вже надіслали Росії пропозицію про зустріч президентів Зеленського і Путіна, – Арахамія

У Стамбулі відбувся раунд перемовин України та Росії. Українська сторона досі хоче домогтися проведення зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Зокрема, вже надіслали відповідну пропозицію до РФ.

Про це розповів глава української делегації Давид Арахамія після завершення перемовин у Туреччині, передає 24 канал.

До теми Поки що ми нічого не підписуємо взагалі, – Арахамія про переговори з Росією

За його словами, Україна вже має достатньо напрацьованого матеріалу для того, щоб зробити можливою зустріч президентів.

Ми надіслали таку пропозицію до РФ, чекаємо від них відповіді,

– сказав Давид Арахамія.

Ще один член української делегації Микола Давидюк додав, що питання території Донбасу винесені в окремий пункт, який буде обговорюватися в рамках переговорів між президентами Зеленським і Путіним. За його словами, інші спірні питання вже оголошені.

До слова, у Туреччині 29 березня відбувся перший день переговорів між українською та російською делегаціями. Сторони обговорювали припинення війни в Україні, проте делегації не підписали ніяких домовленостей.

Україна надала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки. Давид Арахамія вважає, що гаранти України мають діяти за аналогами 5 статті НАТО, яка передбачає колективний захист країни у разі нападу. Однак механізм має бути ще жорсткішим.

Які держави можуть стати гарантами України:

країни Радбезу ООН,

Китай,

Туреччина,

США,

Франція,

Німеччина,

Ізраїль,

Канада

Італія.

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