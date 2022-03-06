Ми вже вибороли наше майбутнє, але боремося за сьогодні, – нове звернення Зеленського

На одинадцятий день війни Володимир Зеленський записав нове відеозвернення. Президент наголосив, що українці вже вибороли своє майбутнє, але борються за своє сьогодні.

Чергове звернення глава держави розпочав зі згадки про слова підтримки, які він постійно чує від партнерів України і які підкріплені конкретними діями, повідомляє 24 канал.

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Розмова з Байденом і конгресменами

Зеленський зазначив, що він щодня і щоночі розмовляє з лідерами держав, з лідерами бізнес-спільноти. "Протягом усіх днів війни майже немає такої години, щоб Україна не чула, яку допомогу отримає", – зазначив він.

Політик розповів, що у ніч на 6 березня спілкувався з Джо Байденом.

Я вдячний йому за рішучість. За підготовку ще нових рішень для українців та європейців. Ще нових санкцій проти агресії,

– наголосив український лідер.

Він додав, що перед цим говорив з понад 200 американськими конгресменами. Зеленський зазначив, що вони зацікавлені в тому, щоб допомогти Україні: "Розмови, які примножують нашу впевненість. Бо на чиєму боці світ, той ніколи не впаде у темряві".

Закриття неба над Україною

Глава держави знову згадав про необхідність закриття неба над Україною.

Світ має силу, щоб закрити наше небо для російських ракет. Для російських бойових літаків,

– наголосив президент.

Він вкотре повторив, що Україні потрібні літаки. І підтримати країну дуже просто, якщо на це є воля. "Щоб зробити небо безпечним. Небо України. Небо Європи", – продовжив політик.

Спілкування Зеленського зі світовими лідерами

Президент заявив, що спілкувався з прем'єр-міністром Австралії та вдячний австралійцям за моральну позицію що до російського експорту.

"Не повинно бути жодного порту, в якому держава-терорист може заробити гроші", – пояснив він.

Зеленський поговорив і з прем'єрами Албанії, Болгарії та Ізраїлю. – всі підтримують Україну. Крім того, глава держави провів розмову з Ілоном Маском.

З людиною, яка робить ракети для майбутнього. А не вбиває ракетами заради минулого,

– сказав український лідер.

Та додав, що темами розмови були, як перемагати зараз та що робити після перемоги.

Глава держави зазначив також, що підтримка для України від глобального бізнесу, від лідерів найбільш передових компаній не менш важлива, ніж підтримка від провідних держав. Коли корпоративний світ з тобою і не боїться, ти маєш подвійний захист.

Українці вже вибороли своє майбутнє

Українці! Ми вже вибороли наше майбутнє. Але ще боремось за наше сьогодні. Воюємо за те, де пройде кордон,

– наголосив президент.

Водночас він зауважив, що це не лише наш вибір, але й росіян.

Звернення до громадян Росії

Зеленський зазначив, що росіян також роблять вибір між життям і рабством. Однак ще є час, щоб перемогти зло без непоправних втрат. За його словами, росіяни не можуть проґавити можливість. Соціальні мережі, друзі, знайомі, колеги та родичі повинні почути правду.

Ми, українці, – ми хочемо миру! Громадяни Росії, для вас це боротьба не лише за мир в Україні. Це боротьба за вашу країну. За те найкраще, що в ній було. За волю, яку ви бачили. За багатство, яке ви відчували,

– наголосив Зеленський.

Глава держави продовжив: "Якщо ви промовчите зараз, то за вас потім говоритиме лише ваша бідність. А відповідатимуть їй лише репресії. Не мовчіть".

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