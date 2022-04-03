Ми захищаємо наших людей, нашу країну, – Зеленський про переговори з Росією та гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський розповів американським журналістам про переговори з Росією та гарантії безпеки для України.

За словами Зеленського, сторони змогли досягнути певного прогресу на переговорах.

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Зеленський про переговори з Росією

Президент України розповів, що Російська Федерація також висуває пропозиції та умови. За його словами, головне, що це вже не ультиматуми, як це було раніше, адже спочатку вони думали, що Україну вдасться захопити за 3 дні. Зеленський додав, що зараз їхня поведінка змінилася.

Вони збиралися знищити усіх нас. Ми не дали їм цього зробити. Ми захищаємо наших людей, нашу країну,

– наголосив Зеленський.

Гарант України також додав, що представники країн на переговорах можуть обговорювати різні точки зору та перспективи щодо можливої майбутньої угоди між двома сторонами. Тож вони висувають пропозиції, дискутують, обговорюють певні питання. Він підкреслив, що головне в цій угоді – гарантії безпеки.

Президент України про гарантії безпеки

За словами Володимира Зеленська, гарантії безпеки повинні включати перелік країн, які готові підтримати України. Зокрема, у разі агресії Росії на Україну, глави цих держав будуть допомагати нам на різних рівнях. Таким чином, виконуючи певні умови безпеки, які мають бути погодженні між державами-гарантами.

Президент наголосив, що йдеться про такі гарантії, які б дозволили Україні бути у безпеці. У таких умовах наша країна зможе позаблоковою державою з нейтральним та без'ядерними статусами та у складі Європейського Союзу.

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