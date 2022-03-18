Ми зараз на роздоріжжі – найближчі 2 дні будуть вирішальними, – Піонтковський
Російський диктатор продовжує повномасштабну війну в Україні, де українці кожного дня щосили протистоять окупантам. Проте з'явилось певне роздоріжжя з вирішальними днями.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Андрій Піонтковський – російський публіцист, який зараз проживає у США. За його словами, варіанти розвитку подій стануть помітними у найближчі 2 дні.
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Піонтковський: Є 2 варіанти розвитку подій
Піонтковський нагадав, що у Кремлі взагалі планували за 3 дні захопити Україну всіма засобами. Проте у них не вийшло і з'явились переговори та певні можливі угоди.
Найближчі 2 дні ми побачимо. Ми зараз на роздоріжжі,
– підкреслив він.
Російський публіцист вважає, що є 2 варіанти розвитку подій. Путін таки піде на певну угоду, яка дасть йому у якийсь спосіб "продати" хоч перемогу.
Він, на думку Піонтковського, скаже: "Ми врятували від геноциду населення Донбасу, добились невступу України в НАТО та знищили більшу частину потенціалу".
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Іншим же варіантом є масоване бомбардування міст – те, що він робив у Чечні і Сирії та те, у що він уже перетворив, наприклад, Маріуполь, зазначив публіцист.
Він може спробувати зробити це з Києвом і Харковом. Теоретично це можливо. На полі бою він нічого зробити не може, якщо він піде на ескалацію, то будуть масовані бомбардування міст.