Ми завжди знали, хто така Росія, – мер Вільнюса про те, що Литва усвідомляює загрозу Кремля

Литва розуміє, ким насправді є Росія, і усвідомлює всю загрозу від режиму Володимира Путіна. Дії Кремля не є ні для кого новиною.

Тому Литва готова надалі допомагати Україні. Про це в ефірі 24 каналу сказав мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс.

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"Ми завжди були сусідами Росії і завжди знали, що таке Росія. Для нас це не новинка", – наголосив Шимашюс.

Треба допомогти Україні, – мер Вільнюса

Він вважає, що якщо Росія і надалі показуватиме свою силу з чинним режимом, то вона може напасти на Молдову, Фінляндію, Балтійські країни, Польщу і на всіх тих, хто буде недостатньо сильними.

Тому зараз багато людей у Литві, зокрема й у Вільнюсі, думають, як допомогти Україні: інформаційно, гуманітарно та військово,

– зауважив мер Вільнюса.

Він розповів, що підприємці та взагалі звичайні литовці назбирали вже понад 25 мільйонів євро – тільки для військової допомоги.

"Ми щасливі, бо встигли вступити в НАТО. Ми посилюємо свою оборону. Однак насамперед варто допомогти Україні", – додав Шимашюс.

Мер Вільнюса про допомогу для України та загрозу від Росії: дивіться відео