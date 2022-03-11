Ми знаємо, хто за нас, а хто мовчав, – Зеленський про зустріч лідерів ЄС

Володимир Зеленський відреагував на зустріч лідерів країн Євросоюзу, яка відбулася 10 березня. Він зазначив, що знає, про що на ній говорили.

Учора політики 5 годин обговорювали євроінтеграцію України. Зеленський назвав їхню розмову "предметною", інформує 24 канал.

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Ми знаємо, що говорили всі лідери – хто нас підтримував, а хто мовчав. Хтось старався, щоб формулювання були недостатніми для України, Європи та спільної свободи. Як ми оцінюємо схвалене рішення? Треба сильніше,

– сказав глава держави.

Він зазначив, що рішення політиків мають збігатися з настроєм їхніх народів. Адже, за даними опитувань, в кожній країні населення підтримує вступ України в ЄС. Мовиться про щонайменше 60% європейських громадян.

"Я впевнений, що своїм політикам вони це чітко скажуть, якщо ті досі не зрозуміли", – наголосив Зеленський.

Президент додав. що рішення лідерів країн ЄС тепер переходить на рівень Єврокомісії.

Дивіться відеозвернення Зеленського:

Зауважимо, за словами президента Литви Ґітанаса Науседа, політики погодилися на євроінтеграцію України. "Цей процес почався, треба все зробити швидко", – зазначив лідер держави.

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