"Ми знаємо, що кияни та мер Києва дуже хоробрі": мер Парижа відвідала столицю

У п'ятницю, 15 квітня, до Києва приїхала мер Парижа Анн Ідальго. Своїм візитом вона вирішила підтримати столицю та її мешканців у ці непрості часи.

Під час зустрічі Віталій Кличко та Анн Ідальго підписали Угоду про встановлення дружніх відносин між Києвом і Парижем. Також очільниця столиці Франції відвідає Київську область, яку нещодавно звільнили від окупантів.

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Очільник української столиці подякував мерії Парижа за гуманітарну допомогу. Мовиться як про ту, які відправляють до нашої країни, так і про ту, яку отримують переселенці, які виїхали до Франції.

Віталій Кличко зустрівся з Анн Ідальго під час її візиту до Києва:

Віталій Кличко додав, що Париж – важливий партнер для Києва. Тож наша столиця прагне розвивати ефективні економічні відносини. Також влада з радістю займеться взаємовигідними для обох міст проєктами у різних сферах.

Ми знаємо, що кияни та мер Києва дуже хоробрі. І ми з вами та вашими жителями,

– наголосила Ідальго.

Нагадаємо, що 22 березня Париж надав Києву статус почесного громадянина. Цю відзнаку місту надали вперше. І таким чином французька столиця підкреслила дружбу з нашою.

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