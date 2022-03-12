Ми знаємо, що він живий, – Зеленський про викрадення мера Мелітополя

Учора, 11 березня, російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана ФЕдорова. Президент Володимир Зеленський наголосив, що міський голова живий.

Володимир Зеленський підкреслив, що окупанти нахабно викрали Івана Федорова серед білого дня. Однак сьогодні мешканці Мелітополя вийшли на на мітинг на підтримку мера міста. Про це президент зяавив під час спілкування з іноземними журналістами, повідомляє 24 канал.

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Глава держави зазначив, що мешканці Мелітополя знають, де окупанти утримують міського голову. За словами президента, російські орки катують Івана Федорова.

Вони його там катують за те, що він не хоче сказати, що він радий бачити російську владу,

– підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що це справжній теракт, адже росіяни хочуть визнання своєї влади мером Мелітополя або його уб'ють. Зеленський наголосив, що іноземні лідери сьогодні телефонуватимуть в кремль і говоритимуть про необхідність відпустити мера Мелітополя.

Спілкування Зеленського з журналістами: дивіться відео