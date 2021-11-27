Ми знайшли 77 жахливих місць у Києві, – директорка Музею Голодомору-геноциду

Є чутки, що Голодомор в Україні зачепив тільки сільську місцевість. А у містах, особливо великих, мовляв, полиці у магазинах були повні їжі.

Та чи так це було насправді? Більше про це розповіла 24 каналу директорка Музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк.

Варто знати Визнання Голодомору в світі: які країни визнали факт злочину проти української нації, а які – ні

"77 жахливих місць"

Керівниця музею запросила встановити додаток Track Holodomor History. Він показує якраз історію столиці України Києва у період Голодомору.

Ми знайшли 77 жахливих місць у Києві, які розповідають про історію злочину геноциду українців, який вчинив комуністичний тоталітарний режим,

– повідомила Олеся Стасюк

Мовиться, зокрема, про:

Церкви на Подолі, Вознесенська, Миколаївська церкви. Біля них копали рови, а туди звозили тіла дітей, померлих на вулиці.

М'ясокомбінат на Дарниці, куди привезли вагон людських трупів.

Річковий вокзал, який використовували, щоб переправляти померлих через Дніпро.

Так само і залізничний вокзал, куди приїздили родини з різних кутків країни в пошуках їжі.

І батьки у відчаї нерідко своїх дітей залишали на вокзалі, сподіваючись, що їх заберуть у сиротинці та врятують. На території біля вокзалу також є і місця поховання,

– пояснила директорка музею.

"Столиця Голодомору"

Сайт 24 каналу запустив проєктаби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті опублікуємо 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповімо історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говоритимуть їхні рідні.Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар

Як розповіла Олеся Стасюк, у Харкові на вокзалі стояли вагони-відстійники – там тримали людей, аж поки вони не вмирали. Не дарма ж Харків називали "столицею Голодомору".

У нас є дуже багато фактів, які свідчать про те, що це був справжній геноцид саме проти українців. Ми знайшли документи, які жахали навіть дослідників теми,

– вкотре наголосила Стасюк.

З того ж Харкова вивезли два потяги з трупами, які поховали у степах Казахстану. Навіщо? Звісно, щоб приховати злочин. Щоб з часом зникала можливість знаходити місця масових поховань.

Читайте повністю Покажімо, що ми нація, – інтерв'ю з директоркою Музею Голодомору-геноциду Олесею Стасюк

У пам'ять про понад 7 мільйонів вбитих українців закликаємо усіх "Запалити свічку пам'яті", поставити її на підвіконні о 16:00 27 листопада та вшанувати загиблих хвилиною мовчання.