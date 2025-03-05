"Ми зробили крок назад": радник Трампа підтвердив, що США зупинили обмін розвідданими з Україною

5 березня стало відомо, що США зупинили обмін розвідданими з Україною. Згодом це офіційно підтвердив радник Трампа Майк Волц.

Він назвав цей вчинок "кроком назад". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Голос Америки" та Fox News.

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США переглядають "всі аспекти цих відносин"

"Ми зробили крок назад, призупиняємо та переглядаємо всі аспекти цих відносин", – заявив Волц.

Він додав, якщо сторони "зможуть узгодити всі деталі переговорів", то лише тоді Трамп буде готовий відновити постачання військової допомоги Україні та обмін розвідданими.

Я думаю, що якщо ми зможемо узгодити всі деталі цих переговорів, просунутися до цих переговорів, і фактично, покласти на стіл певні заходи зміцнення довіри, тоді президент уважно подивиться на зняття цієї паузи,

– сказав радник Трампа.

Нагадаємо, що через призупинення обміну розвідданими зброя на кшталт HIMARS могла "відключитися". Таким чином Україна не отримує дані про цілі та інформацію в реальному часі для дальніх ударів.

Навіть коротка пауза у роботі багатьох систем через відсутність розвідданих може мати негативний вплив.

Волц мав розмову із Єрмаком

Волц також розповів, що вранці мав розмову з українським колегою. Ймовірно, йшлося про телефонний дзвінок із главою ОП Андрієм Єрмаком. Ця бесіда була "значно кращою", ніж та, що була декілька днів тому в Овальному кабінеті.

За словами радника президента США, він разом із командою веде "хороші розмови щодо місця для наступного раунду переговорів, щодо делегацій".

Вчора і сьогодні (4 – 5 березня – 24 Канал) були позитивні кроки вперед, щоб сказати, що ми збираємося обговорювати питання миру, і ми вже говоримо про заходи зміцнення довіри, потім ми обговоримо це з росіянами, і перевіримо ту сторону. Це буде жорстка човникова дипломатія, але обидві сторони повинні брати в ній участь,

– сказав він.

А також додав, що Штатам потрібно переконатися, що "обидві сторони щиро домовляються про частковий, а потім і постійний мир".