Ми так довго не протягнемо: ексклюзивне інтерв'ю з Миловановим про карантин в Україні

Про введення суворого карантину в Україні, його наслідки для української економіки та "антиколомойський" законопроєкт – в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу розповів ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

Про бізнес в умовах карантину

Можете оцінити, наскільки карантин шкодить бізнесу в Україні та економіці?

Сильно. Буде криза в економіці, падіння ВВП. Є різні прогнози зараз. До прикладу, уряд прогнозує падіння економіки на 4 – 5%, інші кажуть про 9 – 10%. Багато залежить від того, наскільки довго триватиме карантин та як держава підтримає малий та середній бізнеси, а також наскільки швидко вони відновляться. Саме тому через такий рівень невизначеності дуже складно сказати, який буде вплив. Наразі прогнози такий – від 5 до 10%.

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Що це означає? 10% ВВП – це 1/10 нашого виробництва. Тобто, ми усі станемо на 10% біднішими за рік. Вже у наступних роках ми будемо відновлюватись. Насамперед потерпає малий і середній бізнеси. Особливо в сфері послуг, туризму, транспортування, салони – це все, фактично, зараз не працює. Можливо у когось є дистанційна робота, але це орієнтовно 20% від загального обсягу. Можна вважати, що значна частина людей та бізнесу в Україні втрачає за місяць до половини доходу.

Що таке ВВП?Валовий внутрішній продукт – це важливий показник, за яким можна оцінити розвиток економіки країни. Він показує ринкову вартість всіх вироблених на території країни протягом року товарів і послуг з метою споживання, експорту та накопичення, за винятком вартості проміжних товарів і послуг, тобто сировини, палива, енергії, кормів та інших. Цей показник дає уявлення про загальний матеріальний добробут нації.

Скільки в таких умовах карантину ще зможе прожити бізнес?

В Україні карантин надто жорсткий. Він не цільовий. У нас недостатньо тестування, тобто, ми не знаємо, де саме є кластери заражень. Якби ми це знали, можна було б вводити жорсткий карантин лише у певних населених пунктах. І це лише доти, доки не стабілізується ситуація. А у тих населених пунктах, де вже стабілізувалась, ввести менші обмеження.

Якщо подивитись на розвинені країни, то є загальнонаціональні рекомендації, але кожне місто чи село може вводити жорсткіші чи м'якші обмеження. Саме тому важливо було б робити більш таргетований і цільовий карантин.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Звичайно, також потрібна пряма підтримка людям, які втратили роботу. Це стосується і самозайнятих підприємців, і людей, яких відправили у тимчасову відпустку.

У Польщі, Чехії, Британії, Австрії та багатьох інших країнах надають підтримку від 50 до 80% заробітної плати при умові, що людина не отримала дохід. У нас це можна було б зробити на рівні мінімальної зарплати.

Колишній прем'єр-міністр Гройсман цього тижня це пропонував. Я б рекомендував виплачувати 5 тисяч гривень на місяць тим людям, які отримують менше якогось обсягу. Незалежно підприємці вони чи ні. Цих грошей вистачить ненадовго, адже ми знаємо, що 57% людей в Україні мають заощаджень на 4 тижні або менше. 7% мають взагалі лише на кілька днів. Це означає, що вони будуть позичати, економити, менше споживати – це може мати довгострокові наслідки. Якщо люди не матимуть грошей, щоб поїсти і нагодувати сім'ю, то це велика проблема, яка впливатиме і на цю сім'ю, і на суспільство роками.



Тимофій Милованов / Фото 24 каналу

Одне з критичних завдань зараз – почати видавати гроші тим людям, які не отримують доходу. До прикладу, у Берліні це досить легко працює. Подаєш аплікацію – отримуєш кілька тисяч євро. У Нью-Йорку навпаки з цим проблема – там неможливо додзвонитись через застарілу систему підтримки. От нам потрібно, щоб ця система працювала добре і ми перераховували гроші людям, які їх потребують.

Про грошову допомогу людям

У BRDO пропонували певний механізм щодо цього?

Так, там пропонувався конкретний механізм. Голова BRDO Олексій Дорогань писав колонку про те, що можна використовувати механізм звільнення і влаштувати людей на біржу праці так, що їм платити. Однак, водночас, не звільняти насправді. Ця ідея обговорюється у багатьох дослідницьких інститутах. Питання в самому механізмі, як це зробити.

Що таке BRDO? Це незалежний експертно-аналітичний центр, створений за ініціативи Міністерства економічного розвитку та торгівлі та за фінансової підтримки міжнародних донорів. Його мета – покращити умови ведення бізнесу та інвестиційної привабливості України, стимулювати розвиток підприємництва та налагодження публічного діалогу між бізнесом та владою.

Однак головна ідея в тому, що ви починаєте як держава надавати субсидію підприємствам на працівників. Нам не тільки важливо підтримати людей зараз, але й зробити так, щоб у них була робота, коли карантин закінчиться. Дуже важливо, щоб людей не звільняли, а частину зарплати може взяти на себе держава. Це не безкоштовно, адже державі потрібно буде заходити в борги, збільшувати бюджет на дефіцит, але порядок цифр прийнятний. Припустимо, у нас є 3 – 4 мільйони людей, яких треба підтримати. І ми їм маємо виплатити по 5 тисяч гривень на місяць – разом це 15 мільярдів гривень. 3 місяці – до 50 мільярдів – це пакет, який нам доступний. Ми можемо собі таке дозволити.

Які ще є радикальні методи, які має прийняти уряд, щоб бізнес міг далі нормально працювати?

Максимальне відтермінування всіх адміністративних вимог. Якщо можна зменшити податки – це теж важливо.

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Однак як це робити? Малий і середній бізнес платить оренду. Спочатку було написано у законі, що вони звільняються від сплати оренди, а тепер – "можливо звільнити". Тобто, малий і середній бізнеси не захистили. Орендодавця захистили, бо його звільнили від податку на нерухомість.

Знову вийшло так, що багатих захистили, а бідних – ні. Це неправильно. Таких речей не потрібно робити. Навпаки треба ті податки залишати, а звільняти від податку на працю, податку на прибуток і так далі.

З кредитуванням зрозуміло – відтермінування відсотків, можливо, певна компенсація банкам відсотків, це робиться – полегшується фінансування умов для банків. Тобто зараз Національний банк дозволяє їм більше грошей видавати, менше резервів мати, щоб були гроші в банківській системі. І ми вже бачимо, що курс стабілізувався. Можливо, це тимчасово, а можливо – постійно. Подивимося, як буде ситуація розвиватися, але перша хвиля паніки вже відкотилася назад і гривня знову посилилася. І кожного дня покращується ситуація в бік посилення гривні (станом на 8 квітня долар коштує в Україні 27 гривень 10 копійки, євро – 29 гривень 57 копійок – 24 канал).

З фінансового погляду, у банківському секторі, в принципі, робиться все правильно. Там є деталі, але, в цілому, все добре. Однак із податками не зрозуміло, чому податки, які більше впливають на багатих, скасували, а інші – ні.

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Фактично у нас має бути кілька програм. Програма – це означає, що у нас буде виділено бюджетні гроші і буде механізм, як ці гроші отримати, за якими критеріями. Мають бути створені три програми для:

людей, які тимчасово не працюють для малого та середнього бізнесів для підприємців та ФОПів

Тобто покрити ці три напрямки: малий та середній бізнеси, юридичні компанії, людей, які офіційно, неофіційно або напівофіційно працевлаштовані.



Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу

Про доцільність суворого карантину

Кілька днів тому Шмигаль казав, якщо не буде більше збільшуватись кількість хворих і ми більш-менш стабілізуємо ситуацію із захворюванням, то буде спрощення карантину. Про що саме йдеться, який бізнес першим можуть запустити?

Насамперед проаналізуймо ті обмеження, з якими перегнули, – заборонити у парках гуляти взагалі, окрім рідкісних випадків. Що поганого, якщо людина буде там зранку бігати сама, вдвох і нікого не буде поруч?

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Друге – мер Кличко взагалі пропонував заборонити проїзд приватними авто – цю всю дурню потрібно, звичайно, перестати говорити. І це до бізнесу ми ще не дійшли, тому що, насправді, воно і дратує людей, і не ефективно, і обмежує права та свободи, тобто не демократично, порушує, можливо, Конституцію, я не юрист, але відчуття таке буде у людей.

Також це руйнує довіру до дій уряду – це важливо, бо якщо уряд робить такі дії, які сприймаються суспільством як дурниці, то тоді він втрачає довіру.

А щодо бізнесу, то потрібно дозволити, можливо, якісь обмеження, а не послуги. Я б починав би з тих, де невисока концентрація. Наприклад, от людина ремонтує взуття, то чому вона не може працювати? Так, у неї буде контакт з клієнтом, але це ж не 10 людей одночасно там стоїть, по одній людині туди приходять. У банку те саме, один за одним в дистанції стоять, а людина собі трохи заробляє. Таких прикладів багато, тобто потрібно проаналізувати всі послуги, де немає великого скупчення.



Милованов: "Влада перегнула з деякими обмеженнями" / Фото 24 каналу

Зрозуміло, що з концертами ми наразі почекаємо, почекаємо також з університетами чи школами, але десь можна відкрити ресторани, але поставити обмеження, наприклад, не більше певної кількості людей на стільки-то квадратних метрів. Тут головне, щоб правоохоронні органи чітко за цим стежили і це виконувалося.

Думаю, ми довго не протримаємо без скасування карантину, але з іншого боку, якщо ми його скасуємо зарано, то це будуть великі проблеми, спалах епідемії може після цього повернутися – це найгірше буде.

У нас ще не було таких цифр загиблих, які є в розвинутих країнах чи навіть в країнах, що розвиваються, де вже була пандемія. Нам потрібно, я думаю, перечекати пік, подивитися, що все ж воно йде на спад, але для цього нам потрібно багато тестувань, тому що люди підозрюють, що ми неповні цифри маємо, як мінімум. І потрібно на цей період пряма фінансова підтримка людям, які втрачають дохід.



Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

Який відсоток бізнесу закриється після карантину?

Мені складно сказати. Нереально прорахувати. Я боюся більше за людей. Тому, що бізнес він зменшиться, самозайнятий бізнес, можливо, буде менше заробляти.

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Але, мені здається, якщо криза буде тривати менше, ніж 2 – 3 місяці, тобто, якщо вона не затягнеться до жовтня, і на середині чи на початку літа ми вже будемо відновлюватися, то українська економіка, український малий та середній бізнеси дуже "виживучі", якщо можна таке слово використати, тобто відновиться дуже все швидко. Але тут вже питання більше не в існуванні конкретної компанії, а в тому, скільки людей у цій компанії будуть працювати. Якщо у вас працювало три кав’ярні з 20 працівниками, то після кризи, дуже можливо, що ви зможете платити зарплату лише шестьом. Тому я тут більше б думав саме про людей, які втратять роботу, а не про бізнеси.



Скільки бізнес може існувати при карантині / Інфографіка 24 каналу

Люди втратять роботу і не буде куди піти працювати…

Так-так, воно ж має оце замкнене коло. Якщо в людей немає грошей, то бізнеси продають менше послуг. Тому я б намагався стимулювати людей через фінансову підтримку, я б дав ще одноразово додаткові гроші, коли карантин скасують. Щоб люди мали додаткові гроші, щоб пішли їх витратили на послуги. І це допомогло б бізнесу в перші тижні отримати додаткові гроші, додаткові замовлення. Оце можна зробити було б.

Спершу дати мінімум якийсь, я маю на увазі, щоб люди мали гроші фактично на їжу. А от, коли ми будемо виходити з кризи, в той момент потрібно додати людям грошей, щоб вони пішли їх трохи витрачати не лише на їжу, а й на інші послуги: кінотеатри, перукарні, навчання, репетитори. Це для того, аби економіку в той момент запустити.

Про пік коронавірусу в Україні

Коли очікувати пік коронавірусу?

У нас, в Київській школі економіки, куди я зараз повернувся і президентом став, є центр з оцінки здоров'я. Аналітичний центр, такий економічно-медичний центр, і вони мають модель, яка оцінює скільки місяців до піку. І за різними моделями, в залежності від того, наскільки жорсткий карантин, воно може досягати і 8 місяців з початку першого зараження. Ми точно не знаємо, коли в нас була перша людина, яка була заражена, можливо вона була ідентифікована в березні, 3 березня, але, можливо, вже були перші зараження в грудні або листопаді. Якщо в грудні чи січні було, то це в середині літа пік має вже пройти.

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Але, я думаю, що економіка буде відновлюватися досить довго, і щоб ми вийшли на всі обсяги, можливо, цілий наступний рік нам буде потрібен. Головне, щоб люди поводилися відповідально і ставилися серйозно і до бізнесу, і до здоров'я, а також, щоб уряд робив правильні речі – більше підтримував маленький бізнес і людей, а не великий бізнес і олігархів. Також, щоб підтримка була пряма, вчасна і вагома, щоб зараз у людей були гроші.

Якби залишився уряд Гончарука, в який входили ви, то були б такі ж самі жорсткі зміни?

Я думаю, вони були б трохи інші, вони були б такі ж жорсткі, але з іншими обмеженнями, про які я вже казав раніше. Податки б інші були, я б боровся за скасування оплати оренди для малого та середнього бізнесів, там можна було прописати інший механізм. Наприклад, що Кабінет Міністрів визначає бізнеси, які звільняються, і це б дозволяло калібрувати під час кризи, хто звільнений, а хто не звільнений. Я б дуже боровся зараз за пряму фінансову підтримку людям і бізнесу під час виходу з кризи. Уряд це не робить, я сподіваюсь, що вони це зроблять незабаром.



Милованов: "Уряд має надати фінансову допомогу людям під час карантину" / Фото 24 каналу

Я думаю, що просто багато міністрів є, яких потрібно підтримувати, тому що їм дуже складно, вони під шаленим тиском, всі від них очікують, що вони розв'яжуть всі проблеми за один день. А вони люди, в них 24 години в день, вони сплять по 3-4 години максимум, і їм потрібно допомагати допомогти суспільству. З любов'ю до них ставитися. Я думаю, що їм потрібен час, щоб правильніше все зробити. Для нового міністра фінансів теж потрібен час, адже це стосується бюджету усієї країни. Це не можна за тиждень чи за місяць зрозуміти навіть, якщо ти з цим працював раніше. Тому і Сергію Марченко, і Ігорю Уманському потрібен час, тому їм дуже-дуже складно. Але я сподіваюсь вони впораються.

Про "антиколомойський" законопроєкт

Яка ваша думка щодо "антиколомойського" законопроєкту? Чого його затягують і чого очікують депутати?

Є теорія, що МВФ нікуди не дінеться і якісь гроші дасть. Але це вирішувати МВФ. Звичайно, коли країна в складному становищі, то може якісь гроші і дадуть. Але потрібно зрозуміти, що різниця між обсягом грошей, які видадуть просто так, якщо це взагалі станеться, і тих, які ми отримаємо, якщо приймемо законопроєкти, буде значною.

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Подивімось на цей "антиколомойський" закон, як його називаються. Він не тільки "антиколомойський", він "антишахрайсько-банківський". Це не один Коломойський виводив гроші з банків, а й багато інших людей – власники, менеджмент, чиновники – були залучені в те, що грабували українців. І ці закони потрібні нам.

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт?Насамперед розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не можна буде зупинити судовими рішеннями. Законопроєкт фактично має унеможливити повернення Коломойському націоналізований "Приватбанк".



Його ухвалення є одним з ключових вимог МВФ для надання Україні допомоги. Однак деякі депутати намагаються заблокувати це рішення, і внесли понад 16 тисяч правок до законопроєкту.

Що цікаво, справжній борець з олігархами – це МВФ. Тобто ми не хочемо приймати закон, кажемо, що він потрібний для МВФ, але, насправді, це антиолігархічний закон. Я хотів би бачити в Україні більше таких законів, які подають саме українські депутати. Ми це робимо, тому що ми хочемо насамперед відновити справедливість, а не тому, що нас життя загнало в кут і ми просто тут вдамо, що ми приймаємо.

Насправді, потрібно прийняти цей законопроєкт, адже отримання міжнародної підтримки через МВФ відкриває ще кілька підтримок від Європейського союзу та Світового банку.

Ми пройдемо кризу, але в значно гіршому стані, значно довше, ніж з міжнародною фінансовою підтримкою партнерів.

Скільки МВФ може дати, якщо ви кажете про меншу суму?

Я не кажу про конкретні цифри, це буде вирішувати МВФ, але якщо все буде дуже критично, наприклад, завтра розженуть парламент, від цього ж Україна не зникне. А наші партнери будуть нас підтримувати, але цим не потрібно зловживати, це потрібно прийняти.

А правки – це спроба заблокувати і не прийняти законопроєкт, боротьба за те, щоб не було МФВ. Адже поки є МВФ, програми чи співпраця, то складніше робити всілякі оборудки. Тому що вони постійно переглядають і бюджет, і витрати, і законодавства, і "відкати" попередніх реформ. Вони все це помічають і це стає проблемою для отримання нових траншів.

Як МВФ допоможе Україні? Володимир Зеленський заявив, що розмір першого траншу МВФ може скласти 1,7 – 2 мільярди доларів. А розмір кредитної програми має зрости з 5,5 до 8 мільярдів доларів.



У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон.

В Україні, якщо дуже спрощено, є два ідеологічних табори:

перший – ізоляційний, протекціоністський, "у нас особий путь" – це ідеологія російська, яка каже, що ми побудуємо паркан для усього світу, всі для нас вороги

другий – це ідеологія, за яку стояв Майдан, за те, що ми – частина Європи, ми відкриті, ми вільне суспільство, ми – демократія, кожен сам має право вирішувати свою долю і роль держави – підтримати бажання людей бути успішними і вільними

І ми бачимо боротьбу цих двох ідеологій і в стосунках з МВФ, і в законах. Хтось каже, що нам взагалі МВФ не потрібен, нам краще, щоб взагалі його не було, на нас не дивились міжнародні партнери, ми самі все захистимо. Їм потрібен ізоляціонізм і хаос всередині України. Ті самі розмови про дефолт просуває також той самий ідеологічний табір. Якщо подивитись, які ЗМІ або політики просувають – то це олігархічні або проросійські. Інший табір каже, що ми маємо бути частиною міжнародного суспільства, співпрацювати з усіма і бути рівними. Однак ті законопроєкти, які просить МВФ – насамперед потрібні саме нам.