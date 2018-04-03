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"Ми ж не до політиків їдемо": Гребенщиков готовий виступити в Криму, Донецьку та Луганську

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Борис Гребенщиков готовий виступити на окупованій території України
Борис Гребенщиков готовий виступити на окупованій території України / Фото з відкритих джерел

Один з найвідоміших представників російського року Борис Гребенщиков заявив, що готовий поїхати з концертами в окуповані Донецьк, Луганськ і Крим.

Співак заявив, що щороку їздить до України, оскільки там живуть мільйони людей, вихованих на російській культурі. Про це музикант розповів в інтерв'ю ТАСС,

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“Яке ми маємо право позбавляти їх того, що ріднить з Росією? Принаймні, я не готовий під цим підписатися", – сказав Гребенщиков.

При цьому Гребенщиков зазначив, що з моменту анексії Криму його гурт "Акваріум" не дав жодного концерту на півострові. Але це не пов'язано з анексією.

“Після березня 2014-го нам не надійшло жодної розумної пропозиції щодо гастролів. Зроблять — поїдемо з великим задоволенням. Хочу цього і чекаю, у мене адже півжиття пройшло в Криму. Ми і у Луганську з Донецьком готові виступити, якщо грамотно організують наш концерт, забезпечать все необхідне для виступу", – сказав музикант.

На коментар журналіста, що після цього в'їзд до України для Гребенщикова буде закритий, музикант відповів, що розумні люди завжди знайдуть можливість домовитися, а з придурками він спілкуватися не збирається.

"Ми ж не до політиків їдемо, а до глядачів, яких за ці роки і в Україні менше не стало, запевняю вас", – наголосив Борис Гребенщиков.

Теги: LifeStyle Музика Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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