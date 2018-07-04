Michael Kors показав шалений ритм Нью-Йорка у новій рекламній кампанії: фото

Нова рекламна кампанія бренду Michael Kors має на меті передати почуття ритму життя в бурхливому і людному Нью-Йорку. Австралійський фотограф Лахлан Бейлі стежить за румунською моделлю Андреа Дьяконою, коли дівчина п'є каву на відкритій терасі в кафе, гуляє з розкішними собаками або поспішає у справах у великому місті.

Про це пише видання Vogue. Читайте також: Аутсайдери серед мертвих метеликів: Gucci вкотре презентував яскравий кампейн: фотоогляд Я хотів, щоб кампанія викликала почуття ритму життя в Нью-Йорку і показала цілком повсякденні речі, які люди роблять серед енергії і краси міста. Лахлан передає чудову природність і безпосередність, ми зробили правильний вибір для того, щоб розповісти цю історію,

– розповів про нову кампанію дизайнер Майкл Корс.

Michael Kors осінь-зима 2018/19

Michael Kors осінь-зима 2018/19

Michael Kors осінь-зима 2018/19