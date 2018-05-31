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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Microsoft готує справді революційний смартфон: три головні особливості

291 Читать новость на русском
Смартфон Microsoft Surface Phone
Смартфон Microsoft Surface Phone / akket.com

Корпорація Microsoft готує революційний смартфон Microsoft Surface Phone, який матиме одразу трьома унікальними особливостями. Ця інформація надійшла із надійного джерела.

Про це пише Аkket.com.

За даними інсайдерів, зараз смартфон на завершальній стадії розробки.

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Головна особливість Microsoft Surface Phone полягає у тому, що він матиме одразу три екрани, які можуть з'єднатися в одне ціле, утворюючи при цьому планшет.

Microsoft Surface Phone

Microsoft Surface Phone має з'явитись вже до кінця 2018

Друга особливість полягає в операційній системі, на базі якої працюватиме смартфон. За чутками, Microsoft буде використовувати Windows 10 на базі ARM, доповнену графічною оболонкою Andromeda OS. Тобто у розкладеному стані телефон може стати таким собі кишеньковим комп’ютером.

Третя особливість Microsoft Surface Phone – це апаратна основа. Смартфон працюватиме на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 850, який стане ексклюзивною версією моделі Snapdragon 845. Тобто Microsoft Surface Phone

Як повідомляють джерела, ми побачимо цей революційний смартфон вже наприкінці року.

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Теги: Техно Смартфони Microsoft
Джерело: 24 Канал
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