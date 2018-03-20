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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Міфи vs факти про міжнародні клінічні дослідження

67 Читать новость на русском
Клінічні дослідження
Клінічні дослідження / podrobnosti.ua

Останнім часом з'явилися спекуляції на тему міжнародних клінічних випробувань ліків. Поширюються міфи, що випробування нібито несуть ризик пацієнтам, невигідні клінікам і відволікають лікарів.

Як насправді все відбувається "Подробицям" розповіла ректор Національного медичного університету Катерина Амосова.

"Приблизно 30 років тому в світі почалася ера доказової медицини перехід від емпіричних рекомендацій до рекомендацій доведеним наукою і практикою. Вони базуються на результатах клінічних досліджень. Більшість з яких проводиться при появі нового препарату, коли нові молекули порівнюються з базовими", розповіла Катерина Амосова.

Незважаючи на загальновизнану практику, в Україні сформувався ряд міфів.

Міф №1

"Пацієнти піддослідні кролики для західної науки"

Протокол досліджень приймає міжнародна комісія, у складі якої є субкомітет з етики, головна мета якого захист прав пацієнтів. Ще до включення до складу учасників дослідження пацієнт підписує документ про інформовану згоду, в якому викладена інформації про препарат, його дію і побічні ефекти. У будь-який момент пацієнт може передумати і відкликати згоду.

Міф №2

"Дослідники наживаються на пацієнтах"

Участь в дослідженні гарантує пацієнтам безкоштовне лабораторне та інструментальне обстеження, безкоштовне лікування відповідними препаратами, страховку за рахунок спонсора та спостереження кращих лікарів. Дослідження тривають, як правило, багато місяців і навіть років. Всі аналізи робляться за кордоном, куди команда дослідників відсилає кров хворих.

Міф №3

"Використовується державне майно, а заробляє дослідник"

Участь медичного центру в дослідженні стверджує Державний фармакологічний центр. Спонсор укладає контракти з командою дослідників і лікувальним закладом. Якщо в дослідженні беруть участь співробітники ВНЗ, можливо підписання тристороннього контракту. Сума залежить від того, які ресурси лікувального закладу задіюються.

Міф №4

"Дослідження забирає у докторів багато робочого часу"

На лікаря доводиться до 10 пацієнтів. Робота з ними полягає в спостереженні: проводиться огляд, беруться аналізи, заповнюється амбулаторна картка. Дані через Інтернет переносяться в форму спостереження, через Інтернет приходять і результати аналізів. Аналітична робота, заповнення форми відбувається поза робочим часом.

Теги: Здорове життя Лікування
Джерело: 24 Канал
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