Головне, щоб вони були адаптовані до ракет "повітря – земля": чим допоможуть ЗСУ МіГ-29

Словаччина та Польща передають Україні винищувачі МіГ-29. Та ці літаки, ймовірно, таки адаптовані до відстрілу сучасної зброї.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він зауважив, що, як мінімум, Україна змогла адаптувати протирадіолокаційні ракети до тих МіГів, які є на озброєнні в Повітряних силах ЗСУ, без того рівня модернізації, який мають словацькі винищувачі.

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"Вони модернізували все ж таки дещо пізніше за українські. І рівень модернізації, наприклад, їхніх радарів, що досить важливо для літаків такого типу, він дає можливість все ж таки мати кращі можливості на полі бою", – розказав він.

Мусієнко переконаний, якщо Україні передають бомби JDAM, то очевидно, що вони є адаптовані до певних типів літаків і це дає можливість їх уже використовувати.

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Що важливо для контрнаступу

Він зауважив, що раніше США в одному із пакетів військової допомоги передавали Україні ракети типу "повітря – повітря" на заміну ракет типу "Р", які використовувала українська авіація. На його думку, такі ракети ефективніші й, очевидно, якщо вони вже постачалися, то це робилося для того, аби вони були використані та адаптовані.

Найцікавіше питання й найважливіше, з точки зору як раз контрнаступу, наскільки ці літаки можуть бути адаптовані до ракет типу "повітря – земля". Тобто для атак по наземних цілях,

– заявив керівник Центру військово-правових досліджень.

Мусієнко наголосив, що нині робиться все для того, аби Україна отримала максимум, наскільки це можливо, від винищувача МіГ-29.

"Отримати багатофункціональний літак, який не є заміною F-16, але який нам потрібен для підтримки контрнаступу й бодай на цей період стане досить важливим нашим підсиленням", – підсумував він.

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