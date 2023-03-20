Ми мали отримати ці літаки ще рік тому: льотчик описав сильні сторони МіГ-29

Польща та Словаччина передадуть Україні літаки МіГ-29. Однак для Збройних Сил України вкрай важливо, аби ці винищувачі пройшли модернізацію.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, літаки можуть посилити обороноздатність українських захисників.

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Як зазначив Світан, МіГ-29 та сучасні F-16 за льотними характеристиками приблизно однакові, а деякі з радянських літаків навіть кращі за рахунок 2 двигунів і певних систем керування.

А ось за озброєнням F-16 на голову вище будь-якого радянського літака, тим паче МіГ-29,

– наголосив льотчик-інструктор.

Україна могла б отримати МіГ-29 ще рік тому

Як розповів Світан, Польща, Словаччина та ще низка країн у свій час модернізували частину своїх МіГ-29 під натівське озброєння.

Цей процес проводили ізраїльські фірми. Саме ці підприємства рік тому зупинили надання нам цих літаків. Адже ми могли отримати їх ще рік тому,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Він нагадав, що Польща заявляла про готовність надати Україні літаки радянського виробництва ще навесні 2022 року. Однак цей процес зупинився.

За словами Світана, лише після того, як в Ізраїлі змінився уряд, і Київ почав активніше взаємодіяти з Єрусалимом, ізраїльські фірми за підтримки керівництва країни погодили надання Україні МіГ-29.

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Важливо модернізувати МіГ-29 під озброєння НАТО

Як зазначив військовий експерт, деякі літаки МіГ-29 були модернізовані одразу під роботу з натівським озброєнням. Зокрема, відбувався процес модернізації систем управління, передачі даних, зв'язку, навігації, включно з системами управління озброєнням.

Виходячи з того озброєння, яке нам можуть надати, далі умільці – наші та наших партнерів – зможуть, як кажуть на авіаційному сленгу, "перевзути" ці літаки на роботу озброєнням НАТО,

– зазначив льотчик-інструктор.

За словами військового експерта, потрібно модернізувати літаки МіГ-29 хоча б під 5 – 7 основних засобів ураження, зокрема:

Ракети класу "повітря – повітря". Наприклад, AIM-120 AMRAAM, які зараз використовуються у зенітно-ракетній системі NASAMS.

Ракети Harpoon з повітряним пуском

Крилаті ракети на кшталт Storm Shadow.

Hellfire – ракети класу "повітря – земля".

"Модернізувати літаки можна за кілька тижнів"

Як пояснив полковник запасу ЗСУ, така модернізація розширить потужності МіГ-29 та дозволить йому виконувати завдання винищувача, перехоплювача, бомбардувальника та штурмовика.

"Ці завдання (з модернізації – 24 Канал) можна виконати буквально за кілька тижнів. Є ймовірність, що ці літаки у певній кількості невдовзі почнуть виконувати завдання на лінії фронту", – зазначив Світан.

Авіація для України: головне

Польща та Словаччина готуються надати Україні винищувачі МіГ-29. Загалом Київ отримає 33 літаки – 20 від Варшави та 13 від Братислави.

Польща обіцяє передати Києву 4 бойові літаки в повну експлуатацію вже найближчим часом. Решта винищувачів МіГ-29 зараз готуються і будуть передані згодом.

Герой України, відомий пілот Karaya наголосив, що МіГ-29 підвищать обороноздатність нашої держави. Однак для наступальних дій та щоб отримати панування у повітрі, Україні вкрай необхідні саме сучасні літаки, як F-16.