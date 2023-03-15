Ворог боятиметься неба України: союзники могли модернізувати МіГ-29 для Києва

Польща та Словаччина оголосили про готовність надати Україні винищувачі МіГ-29. Це стало б суттєвим посиленням для української авіації.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький навіть заявив, що Україна може отримати літаки МіГ-29 упродовж 4 – 6 тижнів.

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За словами Самуся, Словаччина готова надати 10 таких винищувачів. Ще кілька десятків є у поляків. Однак наразі точно невідомо, яку кількість з них виділять Києву.

Польща та Словаччина могли модернізувати МіГ-29

Аналітик нагадав, що Польща вже давно заявляла про наміри поділитися з Україною радянськими винищувачами. Однак потім Варшава взяла паузу. Схожа ситуація виникла і зі Словаччиною.

У мене є підозра, що ці начебто відмови надавати нам літаки були пов'язані з тим, що Міг-29 модернізували,

– припустив Самусь.

Як пояснив заступник директора Центру дослідження армії, радянський літак МіГ-29 відрізняється від сучасних F-16 чи Eurofighter насамперед своїм радіолокаційним обладнанням.

Радари на сучасних винищувачах дозволяють здійснювати цілевказання для будь-якого озброєння, наприклад, для ракет класу "повітря – повітря" за кілька десятків, а, можливо, й до сотні кілометрів.

Михайло Самусь припустив, які МіГ-29 можуть надати Україні: дивіться відео

Які переваги отримає Україна

Самусь висловив сподівання, що саме таке радіолокаційне обладнання могли встановити на радянські МіГ у рамках модернізації.

Це одразу вивело б українську авіацію хоча б на рівень російської. Якби українська авіація отримала такі можливості радарів, то росіяни не могли б дозволити собі навіть наблизитися до повітряного простору України. Адже ворожі літаки одразу б збивали,

– розповів аналітик.

Він додав, що модернізація також дала б можливість інтегрувати на радянські винищувачі західну зброю класу "повітря – повітря", а, можливо, і для завдавання наземних ударів.

Яку роль винищувачі МіГ-29 можуть відіграти у війні

Самусь зазначив, що добре було б, якби хоча б частина словацьких та польських МіГ-29 була модернізована саме до такого рівня.

Тоді навіть одна ескадрилья таких літаків суттєво підвищила б можливості української авіації. Звісно, це не те саме, що ескадрилья F-16. Але модернізовані МіГ-29 суттєво наблизили б нас до можливостей західної авіації,

– розповів аналітик.

Заступник директора Центру дослідження армії наголосив, що посилення модернізованою авіацією було б дуже доречним в умовах майбутнього контрнаступу ЗСУ. Адже тоді Україні буде вкрай важливо мати панування у повітрі.

МіГ-29 для України: коротко