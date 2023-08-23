Занепад і депресивність: який має вигляд Саваслейка, з якої злітають російські МіГ-31К

Росіяни продовжують тероризувати Україну ракетними ударами. Зокрема, окупанти запускають "Кинджали" з МіГ-31К. Останні регулярно підіймають у небо з аеродрому Саваслейка.

От і виникла думка глянути, що ж це за село таке, звідки окупанти підіймають ракетоносії "Кинджалів". І, ми не здивовані, що побачили традиційні для Росії ландшафти та формати забудов.

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Асфальт, який відволікає від занепаду

Задля справедливості зауважимо, що у Саваслейці є асфальтовані дороги. Правда, маємо підозру, що їх зробили для того, щоб місцеві мешканці відволікалися від того, в якому занепаді та руїнах вони живуть.

Ці фото Google зробив ще у 2019 році. Існує ймовірність, що за цей час Саваслейка стала ще страшнішою, адже за останні роки ворог усе більше грошей вкладав у війну проти України. Тож існує величезний сумнів, що хтось турбувався про розбудову цього села.

Страх і ненависть у Саваслейці / Скриншоти з Google Maps

Завдяки знімкам можна побачити, що цей населений пункт не надто відрізняється від середньостатистичного по Росії. Тут і повалені будинки, і занедбані прибудинкові території. Що стосується розваг, то їх для місцевих мешканців небагато.

Можна сходити до церкви, а можна після цього заглянути до "Пятьорочки", щоб купити собі щось. Можливо, навіть того самого "бояришника". Не виключаємо.

Який вигляд має Саваслейка / Скриншоти з Google Maps

Є також інший магазин, у якому продають продукти та господарські товари. Він не виділяється якимось архітектурними особливостями. Похмура споруда, як і, по суті, сама Саваслейка.

Що відомо про село Саваслейка