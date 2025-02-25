Кількість вильотів різко впала: що зупиняє російські літаки МіГ-31К та Ту-95

Через удари по російських НПЗ та цистернах з авіаційним пальним знизилася кількість вильотів літаків МіГ-31К та Ту-95. Виробництво авіаційного гасу є надзвичайно складним процесом, що вимагає високотехнологічного обладнання.

Зменшення кількості польотів також може бути пов'язане з вичерпанням ресурсів. Крім того, політолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, що Росія використовує стратегічні бомбардувальники Ту-95 не за їх прямим призначенням.

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Чому стало менше бойових вильотів російської авіації

8 січня українські дрони атакували цистерни з авіаційним пальним поблизу російської авіабази в місті Енгельс Саратовської області, а через 6 днів завдали ще одного удару по цьому об'єкту. Вибухи спричинили пожежу на великому складі, що містив 800 тисяч тонн авіаційного пального, а новий удар підпалив ще кілька цистерн.

Ці атаки значно зменшили активність російських винищувачів МіГ-31К та стратегічних бомбардувальників Ту-95. Ймовірно, причина в нестачі авіаційного пального. Дизель можна отримувати на примітивних НПЗ, водночас для гасу потрібне високотехнологічне виробництво.

Зменшення польотів також може бути наслідком вичерпання ресурсу літаків, оскільки росіяни не можуть його нескінченно використовувати,

– пояснив політолог Тарас Загородній.

Додатково варто зазначити, що стратегічні бомбардувальники Росії використовуються не за призначенням. Їхня основна функція – злетіти та запустити ядерну зброю, але росіяни застосовують їх для запуску крилатих ракет.

Цікаво! Ту-95 може нести до 6 ракет типу Х-55/Х-555, а для запуску Х-101 використовує спеціальні пілони. Своєю чергою МіГ-31К оснащений для пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Останні польоти Ту-95 були зафіксовані в ніч на 25 лютого, коли росіяни випустили кілька ракет по Україні. МіГ-31К підіймався в повітря в ніч проти 24 лютого, але ракет не запускав.



Додамо, що повітряну тривогу через зліт у повітря винищувачів МіГ-31 в Україні не оголошували з 28 січня. У січні такої тривоги не було ще 20 днів – з 8 по 28 числа. Останній раз ці літаки били "Кинджалами" по Україні у кінці грудня 2024 року.