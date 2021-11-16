Мігранти атакували польських прикордонників: одному пробили шолом
Джерело:поліція Польщі
На територію Польщі знову намагалась прорватись група мігрантів. Вони закидали польських силовиків камінням. Одному навіть пробили шолом.
Кілька сотень мігрантів здійснили спробу прориву 15 листопада близько 16:00. Це сталось в районі населеного пункту Старжини.
До речі Яблуку ніде впасти: Польща показала кадри із прикордонних пунктів, де понад 3 000 мігрантів
Як проривались нелегали
Нелегали озброїлись щитами, збитими з дощок. Вони намагались подолати дротяні загородження і закидати польських силовиків камінням.
Каміння мігрантів / Фото польської поліції
Камінь пошкодив шолом одного з силовиків. Проте польські поліцейські, прикордонники та військові зупинили прорив. Одному з силовиків каменем пошкодило шолом.
Атака мігрантів була відбита,
– мовиться у повідомленні поліції.
Пошкоджений шолом / Фото польської поліції
Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні
- Потік мігрантів в ЄС через Білорусь збільшився ще у серпні. Річ у тім, що після запровадження санкцій ЄС самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів.
- Вже 8 листопада ситуація особливо загострилась. На кордоні Польщі та Білорусі помітили тисячі мігрантів.
- 15 листопада Польща заявила, що білоруси зігнали на прикордонний перехід "Кузьниця" приблизно 3,5 тисячі біженців.
- ЄС затвердив нові санкції проти Білорусі на тлі міграційної кризи.
- 15 листопада мігранти знову почали навалу на польський кордон. Нелегали зруйнували огорожу з білоруської сторони на пропускному пункті "Брузгі". Біля польського кордону була величезна черга.
Саморобні щити мігрантів / Фото польської поліції