Мігранти атакували польських прикордонників: одному пробили шолом

На територію Польщі знову намагалась прорватись група мігрантів. Вони закидали польських силовиків камінням. Одному навіть пробили шолом.

Кілька сотень мігрантів здійснили спробу прориву 15 листопада близько 16:00. Це сталось в районі населеного пункту Старжини.

До речі Яблуку ніде впасти: Польща показала кадри із прикордонних пунктів, де понад 3 000 мігрантів

Як проривались нелегали

Нелегали озброїлись щитами, збитими з дощок. Вони намагались подолати дротяні загородження і закидати польських силовиків камінням.



Каміння мігрантів / Фото польської поліції

Камінь пошкодив шолом одного з силовиків. Проте польські поліцейські, прикордонники та військові зупинили прорив. Одному з силовиків каменем пошкодило шолом.

Атака мігрантів була відбита,

– мовиться у повідомленні поліції.



Пошкоджений шолом / Фото польської поліції

Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні

Потік мігрантів в ЄС через Білорусь збільшився ще у серпні. Річ у тім, що після запровадження санкцій ЄС самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів.

Вже 8 листопада ситуація особливо загострилась. На кордоні Польщі та Білорусі помітили тисячі мігрантів.

15 листопада Польща заявила, що білоруси зігнали на прикордонний перехід "Кузьниця" приблизно 3,5 тисячі біженців.

ЄС затвердив нові санкції проти Білорусі на тлі міграційної кризи.

15 листопада мігранти знову почали навалу на польський кордон. Нелегали зруйнували огорожу з білоруської сторони на пропускному пункті "Брузгі". Біля польського кордону була величезна черга.



Саморобні щити мігрантів / Фото польської поліції