Мігранти з Білорусі закидали камінням польських прикордонників

Мігранти вчергове намагались силою перетнути булорусько-польський кордон. Цього разу навіть взялись нападати на польських службовців – замість зброї застосували каміння.

Інцидент трапився 2 січня приблизно о 13:30 у Шудзялові. Ця ділянка охороняється прикордонниками.

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Перетнути кордон намагались 4 людини з білоруської сторони. З них 2 людей були одягнуті у цивільний одяг. У них були кепки з маркуванням, схожим на білоруські служби.

Вони ножицями розрізали огорожу, а після цього почали кидати каміння та гілки у польських прикордонників.

Чоловіків затримали

У 2021 році польські прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб нелегального перетину з білоруського боку.

Після нападу усіх нелегальних мігрантів затримали. Вони не клопотали про міжнародну допомогу, згодом чоловіків супроводили назад до лінії кордону.

Що відбувається на білорусько-польському кордоні

Ситуація загострилась ще 8 листопада, коли натовп мігрантів рушив з Білорусі.

Варшава збільшила кількість військових на кордоні, однак провокації все одно відбуваються.

Регулярно мігранти силою намагаються прорватися на територію Польщі.

У Євросоюзі впевнені, що людей організовано звезли на кордон з Білорусі.

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