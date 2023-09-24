Мігранти з Білорусі вчергове намагалися прорвати кордон: у Міноборони Польщі показали відео

Мігранти з Білорусі 24 вересня вчергове намагалися прорвати кордон із країною ЄС. Так, ці люди "штурмували" стіну на польському кордоні.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Польщі у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Водночас усі наміри мігрантів проникнути на польську територію завершилися невдачею, передає 24 Канал.

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Мігранти хотіли прорвати кордон із Польщею

У Міноборони Польщі зазначили, що цей штурм кордону, який здійснили мігранти з Білоруссі, мав на меті дестабілізувати ситуацію в країні та загрожувати безпеці польських громадян. Водночас армія Польщі була готова до такого сценарію подій.

Завдяки посиленій присутності Війська Польського на кордоні план Росії та Білорусі провалився,

– мовиться у дописі.

Кордон з Польщею намагалися прорвати мігранти з Білорусі / Відео Міноборони Польщі.

Варто зазначити, що Польське радіо повідомляло, що з початку вересня 2023 року було зафіксовано 195 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Водночас у серпні того ж року прикордонна служба Польщі зафіксувала 2,8 тисячі подібних випадків.

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