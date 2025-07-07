Уперше за 2,5 роки: як 8 афганців незаконно пробралися на Рівненщину і до чого тут Росія

Нещодавно вперше за останні 2,5 роки група нелегальних мігрантів потрапила на територію України з Білорусі. Прикордонники, які затримали іноземців, не виключають, що переправлення могли організувати білоруські спецслужби.

Ймовірно, Білорусь в такий спосіб хоче розвідати ситуацію на кордоні. Це загрожує також й країнам ЄС, яким погрожує і Росія. Детальніше про це розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

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Як 8 афганців незаконно пробралися на Рівненщину і до чого тут Росія

У 2021 році, отримавши від Євросоюзу жорстку реакцію на репресії та низку санкцій, Олександр Лукашенко заявив, що нелегали не є його проблемою.

Одразу після цього тисячі іноземців пішли на штурм кордонів з Польщею, Литвою та Латвією. Так почалася гібридна міграційна війна проти ЄС, яка з різним ступенем активності триває й дотепер і не без участі Москви. За інформацією польського уряду, понад 90% мігрантів з Білорусі, мають російські візи.

"І ризик для України в той момент також був досить високий. Однак, я більш ніж впевнений, самі нелегальні мігранти не розглядали Україну таким складним маршрутом, щоб потрапити до країн Європи", – зауважив Демченко.

Зараз же, під час повномасштабного вторгнення, на Рівненщині прикордонники затримали 8 вихідців з Афганістану. Цікаво, що самі іноземці переконували, що потрапили в Україну не з власної волі.

Вони розуміють, що перетнути кордон України – це вкрай небезпечно для їхнього життя. І це дуже складний процес і логістика. Однак, найімовірніше, під тиском білоруської сторони, ті, хто продовжує направляти групу нелегальних мігрантів до країн Європи, пропонують окремим іноземцям все ж таки спробувати використати територію України, для того, щоб потрапити до країн Європейського Союзу,

– наголосив він.

Речник ДПСУ зауважив, що організаторам такої нелегальної "мандрівки" байдуже на життя людей. У них є одна мета – зрозуміти, чи можуть мігранти непомітно обійти інженерні загородження та військових, щоб потрапити в інші країни через Україну.

Цікаво і те, що затримали порушників на ділянці, яку з білоруського боку контролюють підрозділи Пінського прикордонного загону. Це переважно болотиста та малозаселена місцевість. Пройти тут без супроводу практично неможливо. За словами Демченка, білоруси можуть проводити своєрідне промацування під виглядом нелегалів.

Ще одна подія, яка могла спонукати Мінськ до міграційної ескалації – заплановані на вересень військові навчання "Захід 2025". Подібні провокації напередодні спільних з росіянами маневрів якраз у стилі двох диктаторів.

Це, власне, також ризик для країн Європи. Бо ми вже бачимо, що і міграційним тиском, і будь-якими навчаннями, як Білорусь, так і Росія, вони також погрожують і країнам Європейського Союзу, які межують з Білоруссю,

– сказав він.

За інформацією Прикордонної служби України, наразі жодних ознак перебування на території Білорусі серйозних ударних угруповань, немає. Однак й ігнорувати тривожні сигнали точно не варто. Ризики можуть зрости у будь-який момент.

До речі, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні через агресивну поведінку мігрантів. Він наголосив, що це спрямовано на атаку на Польщу, а не на спроби знайти притулок.